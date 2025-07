Arda Turan segue invicto no comando do Shakhtar Donetsk. O comandante, em seu terceiro jogo no comando dos Mineiros, levou o time a vencer o Besiktas por 4 a 2 na Turquia, largando na frente na segunda rodada eliminatória da Europa League, em confronto que o Lance! transmitiu em seu canal no YouTube.

Após o confronto, o ex-jogador e agora treinador enalteceu o triunfo de seus comandados fora de casa, mas alertou a possibilidade de uma remontada por parte dos turcos no duelo de volta, marcado para a quinta-feira (31).

- Jogar aqui não é fácil. Começamos com a posse de bola e executamos bem o nosso plano de jogo, mas precisamos nos concentrar nos pontos positivos e negativos. Não podemos nos permitir sofrer dois gols. Precisamos jogar melhor aqui. Meus jogadores são muito jovens, mas se quisermos ir para o próximo nível, teremos que jogar melhor. O Besiktas é um grande time. Precisamos lutar lá com a mesma intensidade que lutamos aqui, se não melhor - declarou o comandante.

Arda havia feito seus dois primeiros jogos na fase anterior, diante do Ilves, da Finlândia. Na ocasião, o Shakhtar venceu a ida por 6 a 0 e empatou o duelo de volta sem gols. Apesar do momento positivo, o técnico escolheu manter os pés no chão.

- A eliminatória ainda não está acabada. O Besiktas é um time que marca muitos gols em jogadas de transição, e tenho certeza de que serão perigosos jogando em condição de visitante. Tenho que lembrar aos nossos torcedores e jogadores que entraremos em campo como se o agregado ainda estivesse zerado - afirmou Turan.

Arda Turan no comando do Shakhtar Donetsk diante do Besiktas (Foto: Reprodução)

A vitória foi construída por intermédio de brasileiros. Kevin (2), Alisson e Eguinaldo anotaram os gols do duelo, enquanto Tammy Abraham e João Mário descontaram para os turcos. A vantagem dá ao Shakhtar o direito de perder por até um gol de diferença no segundo confronto que se qualifica para a terceira rodada eliminatória da Europa League.

A bola rola para o duelo de volta entre Shakhtar Donetsk e Besiktas na próxima quinta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL). Quem avançar enfrenta o perdedor de Rangers x Panathinaikos, que jogam um dia antes por uma vaga na terceira rodada da Champions League.