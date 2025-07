Nesta quinta-feira (24), o Besiktas perdeu em casa para o Shakhtar Donetsk por 4 a 2 em confronto marcado pelo brilho de brasileiros. Com dois gols de Kevin, um de Eguinaldo e um de Alisson, os ucranianos levaram uma boa vantagem para o jogo da volta da eliminatória da Europa League, que acontece na próxima quinta-feira (31) com transmissão do Lance!. A derrota chocou o técnico Solskjaer, que esperava um domínio da equipe mandante no confronto.

— Antes de tudo, enfrentamos um adversário de qualidade e muito bom. Deveríamos ter defendido melhor. Se tivéssemos nos defendido bem, não teríamos sofrido esses gols. Especialmente o último gol foi decepcionante. Foi como um soco na cara. Isso é o que mais me decepcionou — analisou o treinador.

A defesea realmente é um ponto que a equipe de Solkjaer precisa melhorar. Em 23 jogos sob o comando do Besiktas, o time sofreu 26 gols - média de mais de um por jogo. Neste período, contudo, o ataque foi bem: 42 gols - quase dois por jogo.

— Vamos aprender com nossos erros. Já estive em diferentes equipes. Tanto como jogador quanto como treinador, já estive em situações em que virei um jogo mesmo estando dois gols atrás. Estaremos mais preparados e vamos resolver o jogo marcando o primeiro gol — concluiu Solskjaer.

Como foi o jogo entre Besiktas e Shakhtar Donetsk?

Alisson, do Shakhtar Donetsk, em ação no jogo contra o Besiktas (Foto: Reprodução/X)

Com transmissão ao vivo e com imagens no Lance!, o Shakhtar Donetsk venceu o Besiktas por 4 a 2 na partida de ida da segunda fase de qualificação para a Europa League. O jogo aconteceu no Tüpraş Stadyumu, na Turquia. Com o resultado, a equipe ucraniana garante boa vantagem para o jogo de volta, que será decidida na Ucrânia.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS DE BESIKTAS x SHAKHTAR

O que vem por aí?

Com o resultado, o Shakhtar Donetsk sai com a vantagem no duelo e decidirá a vaga em sua casa, na Ucrânia. Buscando o resultado, o Besiktas terá que vencer no jogo de volta, que acontece na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília). O Lance! fará a transmissão ao vivo e com imagens do confronto.