Em campo pela terceira rodada pré-eliminatória da Europa League, o Shakhtar Donetsk, atuando no temido Tüpras Stadium, em Istambul, venceu o Besiktas por 4 a 2, na tarde desta quinta-feira (24). Protagonista mais uma vez, o garoto Alisson Santana confirmou o momento espetacular que vive neste início de temporada e resolveu o jogo para o clube ucraniano.

continua após a publicidade

➡️ Jornalistas destacam atuação de brasileiros em rodada da Europa League

Mesmo diante de um estádio cheio e da pressão da torcida turca, o atacante não se intimidou e teve uma atuação de destaque, nomeado melhor em campo pela transmissão do Lance!. Com grandes jogadas ao longo do jogo, Alisson marcou um golaço e deu duas assistências, chegando a oito participações em gols em apenas dois jogos na Europa League.

- É um sonho estar vivendo isso. Poder jogar mais uma partida de Europa League, ainda mais contra

um adversário como o Besiktas, com toda a pressão de estar jogando na casa deles, é algo que eu

sempre imaginei e hoje estou tendo a chance de viver. Fico muito feliz por estar ajudando com

assistências, marcando gols, o de hoje bem no meu estilo, e sendo importante pra equipe nos

momentos decisivos - disse o atacante.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Alisson comemora gol pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação)

Após decidir também no primeiro jogo da temporada, quando fez sua estreia na Europa League e o Shakhtar venceu por 6 a 0, Alisson tem se tornado peça-chave no elenco, treinado pelo histórico Arda Turan. Em apenas duas partidas na competição, o garoto de 19 anos já soma três gols e cinco assistências, números que comprovam o desempenho e a fase iluminada que está vivendo nesse começo de temporada.

continua após a publicidade

- O nosso foco é colocar o Shakhtar na fase principal da competição. Esse é o nosso objetivo, sabemos da tradição do clube em competições continentais e da responsabilidade que temos. Pessoalmente, estou muito confiante com o meu início de temporada, quero seguir nesse ritmo, mantendo a intensidade e ajudando sempre. Ainda tem muita coisa pela frente, mas estamos no caminho certo. Vamos com tudo para o jogo de volta e lutar para conquistar essa vaga - completou o jogador.

👀 Veja os melhores momentos de Besiktas 2x4 Shakhtar Donetsk, pela Europa League

Com o resultado, o Shakhtar larga em vantagem no duelo contra o Besiktas e segue firme na busca por uma vaga na fase de grupos da Europa League. O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira (31), com mando da equipe ucraniana. O Lance! transmite o confronto em seu canal no YouTube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.