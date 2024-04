Manchester City chega a acordo com Lucas Paquetá para a próxima temporada

Paquetá desperta interesse do City e pode fechar acordo para a próxima temporada (Foto: Divulgação/West Ham)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 16:43 • Manchester (ING)

Com o fim da atual temporada se aproximando, o mercado de transferências começa a ganhar movimentações. Na tarde desta segunda-feira, o portal FootMercato divulgou que Lucas Paquetá tem acordo com o Manchester City para um contrato de longo prazo, para a partir da próxima temporada.

De acordo com o jornalista Santi Aouna, a história entre jogador e clube inglês voltou a ter conexões.

A notícia divulgada mostra que Lucas Paquetá e Manchester City acertaram, por meio dos agentes, os termos pessoais envolvendo a duração do vínculo e o salário.

➡️ Rodri, do City, destaca importância do Real Madrid na Champions League, em reedição do duelo: ‘Não nos concentramos’

O West Ham, por sua vez, está de fora da novela. Segundo a reportagem, os londrinos não têm nenhuma negociação ou conversa avançada com a equipe de Pep Guardiola, o que pode gerar atrito entre os clubes.

Na última temporada, o meio-campista despertou interesse do Manchester City após a performance no Lyon e no West Ham, com conversas avançadas, até que um problema pessoal encerrou as negociações.

A primeira proposta dos Skyblues foi firmada em 80 milhões de euros, mas o West Ham pediu €90 milhões. Na sequência, foi oferecido €100 mi, mas os londrinos pediram €110 mi. O negócio 'caiu por terra' quando Lucas Paquetá foi denunciado por envolvimento em esquema de apostas no futebol.

➡️ O cometa! Aposte R$100 e ganhe mais de R$220 no Lance! Betting se Haaland marcar 1 gol sobre o Real Madrid

Em agosto de 2023, a Federação Inglesa abriu uma investigação contra o brasileiro por conta de participações de familiares em apostas em jogos do West Ham. A denúncia ocasionou no afastamento de Paquetá da Seleção Brasileira.

O Manchester City se retirou da negociação após o escândalo. Apesar disso, não desistiu do jogador e, segundo a imprensa europeia, está de volta na caça ao jogador de 26 anos.

FUT INTERNACIONAL