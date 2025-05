Casemiro se emociona com recado de lenda do United: ‘Me arrepia’

O volante Casemiro, do Manchester United, não conteve as emoções ao receber um vídeo de Rio Ferdinand, zagueiro lendário do clube inglês, que rasgou elogios ao brasileiro. Em entrevista à "ESPN", o jogador, que é um dos líderes do atual elenco do técnico Ruben Amorim, respondeu às declarações antes da grande final da Europa League, contra o Tottenham.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em declarações recentes, Ferdinand defendeu Casemiro de diversas críticas pela má fase que vivia na Inglaterra. Desde então, o brasileiro se recuperou e reencontrou o futebol e, com isso, recebeu elogios do lendário zagueiro. Em resposta, Casemiro se emocionou e alçou o inglês ao patamar de ídolo.

- Essa é uma pessoa que é feita das coisas certas. É um guerreiro, teve que passar por momentos de baixa para aproveitar os bons momentos. E nesse torneio, na Europa (League), ele foi muito bem - disse Rio Ferdinand.

- Me arrepia e me emociona. Eu joguei onde joguei, as pessoas esquecem que a gente teve ídolos. E esse (Rio Ferdinand) é um ídolo que, dentro de tantos outros que tive na minha carreira. Zidane, Scholes, Ronaldinho Gaúcho, dentre outros, Ronaldo Fenômeno, e esse é um dos jogadores que é um vencedor nato - declarou Casemiro.

Na competição continental, Casemiro brilhou com grandes atuações e foi responsável direto por cinco gols (dois gols e três assistências) em 12 partidas, passando por adversários duros como Porto Fenerbahçe, Lyon, Athletic Bilbao e, agora, o Tottenham.

Enquanto o Tottenham tenta reviver seus dias de glória europeia, o Manchester United, por sua vez, quer repetir o título da Europa League conquistado em 2017 e salvar a péssima temporada. Os Red Devils ocupam a 16ª posição, e têm 18 derrotas na pior temporada da história do clube na Premier League.

Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Manchester United pela Europa League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Manchester United

FINAL — Europa League

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: San Mamés, Bilbao (ESP)

👁️ Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Maurizio Mariani (quarto árbitro)

📺 VAR: Bastian Dankert

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham Hotspur (Técnico: Ange Postecoglou)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Christian Romero, Micky Van de Ven, Destiny Udogie; Pape Mata Sarr, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur; Brennan Johnson, Dominic Solanke, Son Heung-Min.

❌ Desfalques: Radu Dragusin, Fraser Foster, Antonin Kinsky, Dejan Kulusevski, James Maddison, Sergio Reguilón, Dane Scarlett, Timo Werner.

Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Victor Lindelof, Harry Maguire, Leny Yoro; Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Casemiro, Patric Dorgu; Amad Diallo, Bruno Fernandes; Rasmus Hojlund

❌ Desfalques: Lisandro Martínez

