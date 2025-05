Quanto custam os ingressos para a final da Europa League? Veja valores

A grande final da Europa League entre Tottenham e Manchester United será disputada nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Além do duelo entre dois dos clubes mais populares da Inglaterra, o jogo marca uma das decisões continentais com maior presença de torcedores ingleses nos últimos anos — e também uma das mais caras para quem quer acompanhar de perto.

🎟️ Preços dos ingressos chegam a R$ 1320

Como parte do programa “Fans First”, a UEFA reservou 15 mil ingressos para cada clube finalista, com preços acessíveis para seus torcedores. Os bilhetes da categoria mais barata custam 40 euros (cerca de R$ 220) e foram destinados exclusivamente aos fãs cadastrados por Manchester United e Tottenham.

Para o público geral, os valores dos ingressos variam entre € 65 e € 240 (R$ 357 a R$ 1.320), em três categorias. Há também pacotes VIP e ingressos de hospitalidade, que foram vendidos entre € 1.290 e € 1.490 (R$ 7.080 a R$ 8.170).

A UEFA colocou ao todo 49.600 ingressos à venda para a final em Bilbao.

✈️ Torcedores gastam até R$ 8 mil com transporte

A logística para chegar a Bilbao elevou ainda mais os custos para os torcedores. A partir de Manchester, os voos no dia da final custam entre £ 323 e £ 770, e a volta no dia seguinte parte de £ 634, podendo chegar a £ 940. Resultado: uma viagem bate-volta pode custar no mínimo £ 933 (cerca de R$ 6.100) apenas com passagens aéreas.

Quem sai de Londres, no mesmo esquema, pode pagar até £ 1.285 (R$ 8.400) nos voos. Quem viajou com um dia de antecedência reduziu o custo para aproximadamente £ 795 (R$ 5.200). A alternativa mais barata foi o ônibus, com preços a partir de £ 206 (R$ 1.350) para Manchester e £ 212 (R$ 1.390) para Londres, mas com duração de 24 a 37 horas e múltiplas conexões.

⚽ Expectativa de casa cheia em Bilbao

Apesar das dificuldades logísticas, o estádio San Mamés deve receber um grande público, com mais de 48 mil torcedores esperados. A UEFA destacou a infraestrutura da cidade e a modernização do estádio do Athletic Bilbao como critérios para a escolha da sede.

