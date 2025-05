Melhor goleiro do mundo pode parar na Arábia Saudita, diz jornal

Eleito o melhor goleiro do mundo em 2024 pela revista francesa France Football, Dibu Martínez pode ir para a Arábia Saudita, de acordo com o 'The Telegraph'. Segundo informação do portal, ainda não se sabe o clube que o goleiro do Aston Villa iria, mas uma ida ao país pode ser uma opção para o argentino de 32 anos. Campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022 e da Copa América em 2024, Dibu não faz sua melhor temporada no clube inglês. Leon Bailey também pode se juntar a Dibu no país.

Times da Saudi Pro League estão fortemente interessados na contratação do argentino. Nas últimas temporadas, a liga tirou diversos craques da europa. Só no Aston Villa, Jhon Durán deixou o time na última temporada por 77 milhões de Euros para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Moussa Diaby foi para o Al-Ittihad por 55 milhões de euros.

Emiliano Martínez já venceu o Troféu Yashin, dado para o melhor goleiro do mundo, duas vezes, e foi eleito o melhor da posição pela Fifa uma vez, em 2022, após vencer a Copa do Mundo.

Companheiro de Dibu Martínez, Bailey pode ser liberado para a Arábia Saudita

Bailey não tem tido seu desempenho e tempo de jogo sob o comando de Emery nesta temporada. O jamaicano não é titular em uma partida da liga desde 8 de março.

Contratado por 25 milhões de libras em 2021, Bailey assinou inicialmente um contrato de curto prazo, que mais tarde foi estendido até 2027. Com a queda de moral de Bailey no elenco, o Aston Villa pode usar a estratégia de venda para fazer dinheiro.