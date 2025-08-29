Pelo nono ano consecutivo, o Dallas Cowboys reafirma sua posição hegemônica no universo esportivo global. Conforme a mais recente avaliação da revista Forbes, a icônica franquia da NFL atingiu um valor de mercado de US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 70 bilhões), superando equipes de futebol como o Real Madrid e franquias da NBA como o Golden State Warriors.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dallas Cowboys é a franquia mais valiosa do mundo (Foto: Sam Hodde/Getty Images/AFP)

A liga de futebol americano ocupa as primeiras posições do ranking, com o Los Angeles Rams (US$ 10,5 bilhões) e o New York Giants (US$ 10,1 bilhões) completando o pódio, evidenciando a robustez econômica do produto.

A avaliação média de uma equipe da NFL atinge agora US$ 7,1 bilhões (R$ 38,4 bilhões). Este valor demonstra uma robusta expansão de 104% nos últimos quatro anos e um sólido crescimento de 25% em relação a 2024.

A franquia não-NFL mais próxima no ranking é o Golden State Warriors, da NBA, avaliado em US$ 8,8 bilhões (R$ 50 bilhões). Gigantes tradicionais como o New York Yankees (MLB) e potências do futebol, como Real Madrid (R$ 38,5 bilhões) e Manchester United, que possuem um alcance global massivo, também se encontram significativamente atrás na corrida financeira.

Real Madrid está avaliado em R$ 38,5 bilhões (Foto: Javier Soriano / AFP)

Globo anuncia acordo para transmissão da NFL

O Grupo Globo e a National Football League (NFL) anunciaram, na última terça-feira (26), um acordo para a transmissão da liga. Segundo a emissora, o vínculo prevê a exibição exclusiva de jogos entre agosto e fevereiro.

A temporada da NFL contará com pré-temporada, jogos regulares e playoffs, incluindo o Super Bowl LX em fevereiro de 2026. Entre os destaques estão a abertura em setembro, o duelo em São Paulo entre Chargers e Chiefs, clássicos do Dia de Ação de Graças e partidas em horários de destaque. O Sportv exibirá alguns jogos ao vivo, e a cobertura da liga também estará nas plataformas digitais da Globo.

— A chegada da NFL é mais um passo dentro da nossa missão de reunir em nossas plataformas alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Trata-se de uma liga reconhecida globalmente pela grandiosidade, pela emoção e pelo espetáculo, e que vem enriquecer ainda mais um portfólio já repleto de competições de alto nível. É também uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do público que acompanha e consome o futebol americano, agora com toda a qualidade da nossa entrega — afirmou Eduardo Gabbay, diretor dos Canais de Esporte da Globo.

Gerrit Meier, diretor-geral da NFL International, destacou a importância da ampliação da parceria com a Globo, ressaltando que a colaboração oferece aos mais de 36 milhões de fãs brasileiros o maior acesso à liga.

— Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa parceria com a Globo, um dos maiores grupos de mídia do mundo, para oferecer aos mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil ainda mais acesso à liga. Nossos parceiros de distribuição são parte fundamental da nossa estratégia de crescimento global, e esta parceria com a Globo ao longo de toda a temporada reforça nossa abordagem inovadora e, ao mesmo tempo, conectada à relevância local deste importante mercado. Estamos ansiosos para proporcionar aos fãs ainda mais formas de acompanhar a NFL no Brasil — disse Gerrit Meier, diretor-geral e responsável pela NFL International.

Fernando Manuel Pinto, head de Direitos Esportivos da Globo, ressaltou o entusiasmo e o orgulho com a nova parceria com a NFL.

— Com grande alegria e orgulho anunciamos esta parceria da Globo com a NFL, fruto da confiança mútua de que a união dos atributos da maior entidade esportiva dos EUA e do grupo de mídia que mais entende de Brasil trará resultados fantásticos para o desenvolvimento do esporte no país e para todos os fãs da bola oval — comentou Fernando Manuel Pinto, head de Direitos Esportivos da Globo.