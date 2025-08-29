José Mourinho receberá uma indenização milionária após ter sido demitido do Fenerbahce com a queda nas Eliminatórias da Champions League. Segundo o "Marca", o treinador português receberá 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões) pela antecipação do fim de seu contrato com o clube turco.

Mourinho foi demitido após a derrota para o Benfica em duelo que valia classificação para a fase de liga da Champions League. Com a eliminação, a equipe turca disputará a Europa League em busca de um título inédito.

Em sua passagem pelo Fenerbahce, José Mourinho disputou 62 partidas, mas não conquistou títulos com a equipe turca. Ainda assim, o comandante português deixa o clube com um aproveitamento de 67,2%, que representa um dado positivo.

Trabalhos recentes de José Mourinho

Desde que deixou o Manchester United em 2018, José Mourinho assumiu trabalhos no Tottenham, Roma e Fenerbahce. Nesse período, o treinador conquistou apenas um título de Conference League à frente do time da capital da Itália.

