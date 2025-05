Premiação, classificação e moral: o que está em jogo para o São Paulo na Libertadores

O São Paulo enfrenta o Libertad nesta quarta-feira (14), no MorumBIS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Embora ainda não seja um confronto eliminatório, o duelo envolve questões importantes para o Tricolor.

continua após a publicidade

Na classificação do Grupo D, o São Paulo lidera com nove pontos, seguido justamente pelo Libertad, com sete. O Alianza Lima aparece em terceiro, com quatro, enquanto o Talleres é o lanterna, com apenas um. Os dois primeiros avançam às oitavas de final.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Um empate já garante o São Paulo na próxima fase. Em caso de vitória, o time assegura a liderança do grupo com uma rodada de antecedência. Diante desse cenário, a expectativa é de que o técnico Luis Zubeldía leve a campo o que tem de melhor disponível.

continua após a publicidade

➡️São Paulo vê Matheus Alves como potencial venda após interesse de clubes europeus

São Paulo está invicto na Libertadores (Foto: Divulgação/ Conmebol)

São Paulo briga por garantia de premiação milionária

Não somente a vaga antecipada está em jogo para o São Paulo. A premiação e a renda também entram em discussão. A Conmebol paga US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) para cada jogo fora de casa e um valor de US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por resultado positivo na fase de grupos.

Como os próximos dois jogos são no MorumBIS, a premiação por vitória ainda é possível. Ou seja, até o momento, o Tricolor arrecadou R$ 7,7 milhões. Com três vitórias até o momento, e sendo todas fora de casa, o São Paulo tem garantido R$ 23,1 milhões.

continua após a publicidade

Além disso, há uma premiação extra nesta fase: as equipes que se classificarem para as oitavas de final recebem US$ 3 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 17,2 milhões. Se garantir esta vaga antecipada, a quantia é certa ao time - que enfrenta um momento financeiro delicado.

Moral com a torcida

No último jogo disputado no MorumBIS, o empate sem gols com o Fortaleza foi marcado por vaias da torcida ao elenco e ao técnico Zubeldía. A fase instável no Campeonato Brasileiro aumentou a pressão externa, especialmente vinda das arquibancadas.

Uma classificação antecipada na Libertadores, diante de um público estimado em mais de 40 mil pessoas, representa uma oportunidade valiosa para o São Paulo retomar a confiança e aliviar o clima com seus torcedores.