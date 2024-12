Sonho de gigante inglês, Bruno Guimarães tem atuação de gala na Premier League

O Newcastle bateu o Leicester por 4 a 0 neste sábado (14), em jogo válido pela 16ª rodada da Premier League. Bruno Guimarães, meia e capitão da equipe de Eddie Howe, foi autor do segundo gol do resultado e grande destaque no St. James's Park. O volante da Seleção Brasileira dá sequência aos bons números pelos Magpies desde a temporada 2021-22, porém, um salto na carreira é esperado.

Isso porque o jogador é um velho sonho de Pep Guardiola para o plantel do Manchester City, que lida com uma grande carência no meio de campo com a grave lesão de Rodri, que o tirou da temporada. Em meio à falta de opções no elenco cityzen, o treinador espanhol acredita que o brasileiro é o grande nome para suprir as necessidades atuais. Segundo o portal britânico Timessport, Bruno Guimarães está aberto a se transferir para o Manchester City na próxima janela de transferências.

Bruno Guimarães no futebol inglês

Neste sábado (14), o jogador deu mais uma demonstração de que pode ser o jogador ideal para um dos elencos mais qualificados do mundo na atualidade. O principal destaque, neste sentido, é a regularidade: Bruno Guimarães é o segundo volante com mais participações em gols pela Premier League desde a estreia na competição, com 17 gols e 17 assistências. Confira estatísticas de Bruno Guimarães no recorte:

⚽ 17 gols

🅰️ 17 assistências

🧠 132 passes decisivos

⚔️ 736 duelos ganhos (1° da liga!)

😬 285 faltas sofridas (1° da liga!)

🥷 630 bolas recuperadas (3° da liga!)

Os números não são novidade para os diretores do Manchester City, que tentam a contratação do camisa 39 desde a última janela de transferências. De acordo com o Daily Mail, o time, que está ameaçado por lesões e pela falta de resultados na temporada, deve fazer uma nova investida em janeiro.

Bruno Guimarães, do Newcastle, em ação contra o Leicester (Foto: Reprodução/Instagram)

