Brasileiros marcam, mas Liverpool conquista empate heroico com um a menos

Liverpool e Fulham empataram por 2 a 2 neste sábado (14) em Anfield, na Inglaterra, em duelo válido pela 16ª rodada da Premier League. Os gols do time visitante foram marcados por dois brasileiros: Andreas Pereira e Rodrigo Muniz. Pelos Reds, Gakpo e Diogo Jota foram os autores dos gols.

Com o resultado, a equipe de Arne Slot segue na liderança da Premier League com 36 pontos. Por outro lado, o time de Marco Silva alcançou os 24, subindo para 9ª posição da tabela.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Liverpool começou melhor e pressionou o Fulham nos 10 minutos iniciais, mas foi o time visitante que abriu o placar. Em cruzamento de Robinson na área, Andreas Pereira bateu de voleio para fazer o primeiro do jogo.

Pouco depois, mais um baque para a equipe da casa: Robertson fez falta em Wilson e recebeu o cartão vermelho. Com um a menos, o Liverpool enfrentou dificuldades para atacar e terminou o primeiro tempo atrás no marcador. Iwobi encontra bom passe para Robinson, que cruza na área. Andreas bate de voleio e conta com desvio em Robertson para abrir o placar. 1 a 0 para o Fulham com gol brasileiro!

Na volta do intervalo, Salah cruzou na área e Gakpo marcou para fazer de cabeça o gol de empate do Liverpool na partida. Aos 26 minutos da segunda etapa, Iwobi avançou pela esquerda e passou para Robinson atacar em profundidade. Na entrada da pequena área, o lateral encontrou Rodrigo Muniz, que colocou o Fulham na vantagem no placar novamente. Por fim, ao 41 minutos do período, Darwin Núñez fez o pivô e passou para Diogo Jota driblar a zaga adversária e finalizar no contrapé de Leno. Final de jogo: 2 a 2 entre Liverpool e Fulham.

De peixinho, Gakpo marcou pelo Liverpool no primeiro minuto da segunda etapa (Foto: Oli Scarff/AFP)

O que vem pela frente

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool X Fulham

16ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

🟨 Árbitro: Tony Harrington

🚩 Assistentes: Darren Cann e Steve Meredith

🖥️VAR: Stuart Attwell

🥅 Gols: Andreas Pereira (1º/11'), Gakpo (2º/2'), Rodrigo Muniz (2º/31') e Diogo Jota (2º/41')

🟨 Cartões amarelos: Luís Díaz, Curtis Jones, Arne Slot (LIV)/ Diop, Andreas Pereira, Robinson (FUL)

🟥 Cartões vermelhos: Robertson (1º/17')

⚽ ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz.

Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno; Tete, Cuenca, Diop, Antonee Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, Andreas Pereira, Adama Traoré; Raul Jimenez.