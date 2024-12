Carrasco do Botafogo, Pachuca fará final intercontinental com o Real Madrid

Carrasco do Botafogo na Copa Intercontinental, o Pachuca, do México, fará a final da competição com o Real Madrid. Neste sábado (14), o time mexicano empatou por 0 a 0 com o Ah Ahly no tempo normal e na prorrogação, mas venceu a disputa por pênaltis, em partida disputada no Estádio 974, em Doha, no Catar. Com a vitória na Challenger Cup (semifinal), o time mexicano se credenciou para pegar o atual campeão europeu na decisão. A partida acontece na próxima quarta-feira (18), às 14h (de Brasília) no estádio Lusail, mesmo palco da final da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Como foi o jogo

Pachuca e Al Ahly fizeram uma partida bastante disputada no meio-campo, mas de poucas chances de gol. A marcação prevaleceu sobre a criatividade, e por isso as finalizações foram poucas. O time egípcio foi quem teve as melhores chances no primeiro tempo, mas parou ora na falta de pontaria dos atacantes, ora nas defesas do goleiro Moreno — o goleiro do Pachuca teve trabalho, mas na maioria das vezes em defesas sem maiores dificuldades.

A equipe mexicana voltou um pouco mais ofensiva no segundo tempo, mas mais uma vez parou na marcação alta do Al Ahly. O técnico Guillermo Almada também parecia mais disposto a segurar o adversário do que propriamente a vencer, a ponto de as primeiras duas mudanças terem ocorrido para tirar jogadores que estavam pendurados com cartão amarelo. Defensivamente, o time seguiu seguro, e o jogo acabou indo mesmo para o tempo extra.

Prorrogação e pênaltis

O jogo que se desenvolveu morno ao longo de 104 minutos foi um pouco mais animado na prorrogação. Tanto o Pachuca quanto o Al Ahly se dispuseram a atacar no tempo extra, mas a falta de objetividade — e de pontaria — dos atacantes manteve o placar em branco. Assim, o finalista foi definido nos pênaltis.

Nas cobranças, o Al Ahly começou dando toda a pinta de que iria se classificar. Isso porque o goleiro El Shenawy defendeu a cobrança de Rondón, e depois Bastón, que entrara no fim da prorrogação apenas para as cobranças de pênaltis, isolou. Mas aí os egípcios passaram a desperdiçar também as suas cobranças. Kahraba e Kamal erraram, e o jogo foi para as alternadas. Na oitava cobrança, Abdelfattah chutou no travessão e definiu o confronto.

A classificação do Pachuca veio após os pênaltis convertidos por Cabral, Idrissi, Deossa, Montiel, L. Rodríguez e Gil. Afsha, Rabia, Attia, El Solia e Tau marcaram para o Al Ahly.

O que vem pela frente

Agora, o Pachuca terá três dias para se preparar para a final da Copa Intercontinental. A final está marcada para a próxima quarta-feira (18). Campeão da Uefa Champions League, o Real Madrid já estava previamente classificado para a decisão, como prevê o novo regulamento da competição.

Bryan Gonzalez e Moreno, do Pachuca, disputam com Abou Ali, do Al Ahly (Foto: Karim Jaafar/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PACHUCA 0 (6) X (5) 0 AL AHLY

COPA INTERCONTINENTAL - SEMIFINAL

🗓️ Data e horário: 14 de dezembro, 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 974, em Doha (Catar)

🟨 Cartões amarelos: A. Gonzalez, Bautista, Mena e L. Rodríguez (PAC)

🏟️ Público: 38.841 presentes

⚽ ESCALAÇÕES

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno; L. Rodríguez, Cabral, Micolta e B. González; Montiel, Pedraza (Faber Gil), A. Gonzalez (Deossa), Bautista (Mena, depois Bastón) e Idrissi; Rondón.

AL AHLY (Técnico: Marcel Koller)

Elshenawy; Kamal, Ibrahim, Rabia e Attiat Allah (Abdelfattah); Tawfik (El Solia), Attia, T. Mohamed (Tau), Ashour e El Shahat (Afsha); Abou Ali (Kahraba).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (IRA)

🚩 Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beacham (AUS)

4️⃣ Quarto árbitro: Salman Falahi (CAT)

🖥️ VAR: Khamis Al Mari (CAT)