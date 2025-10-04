Campeão mundial com a Alemanha vê Brasil favorito em 2026: ‘Ganha a Copa’
O alemão destaca a possível volta de Neymar e a chegada de Ancelotti como trunfos
O ex-atleta Jürgen Klinsmann, campeão mundial em 1990 pela Alemanha, apontou a Seleção Brasileira como favorita para a disputa da Copa do Mundo de 2026, especialmente se contar com a volta de Neymar. Para o antigo jogador e treinador da seleção alemã, a chegada de Ancelotti e a vontade acumulada de vencer fecham os principais trunfos do Brasil para o torneio.
Treinador da Alemanha na Copa de 2006, quando ficaram na terceira colocação, Klinsmann afirmou que o craque brasileiro era o melhor da Copa de 2022, no Catar, até a derrota para a Croácia:
— Meu desejo pessoal para o Brasil é que o Neymar volte. Porque eu estava no Catar, assisti todos os jogos brasileiros lá, e Neymar era o melhor jogador da competição, até o Brasil perder para a Croácia. Eu espero que ele fique totalmente em forma, que ele tenha essa vontade e mostre para todos do mundo que ele é o Neymar. Se ele voltar, eu diria que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo — disse Jürgen, em entrevista ao ge.
Como atleta em clubes, o ex-atacante foi campeão pela Inter de Milão (Europa League, em 1990/91) e pelo Bayern de Munique (Europa League, em 1995/96, e Bundesliga, em 1996/97), além de passagens por times como Monaco e Tottenham. Para ele, o Brasil "sempre será" favorito no torneio mais importante do futebol:
— O Brasil é sempre favorito, sempre foi e sempre será. É uma nação que tem futebol tão fundo nas suas raízes e na sua cultura. Tem jogadores e treinadores incríveis e agora abriram as portas para o Ancelotti, a primeira vez que um técnico não brasileiro comanda a Seleção, isso é muito grande. E, por ele ser uma personalidade, pode guiar grandes atletas e achar a melhor forma de fazer esse Brasil ser bem-sucedido — afirmou.
Citando Argentina, Portugal e Inglaterra como fortes adversários, Klinsmann confia na "fome de vencer" dos brasileiros para a conquista do tão sonhado hexacampeonato:
— Para mim, (o Brasil) é um dos grandes favoritos para a Copa, porque você tem grandes jogadores e você tem a fome de vencer. Talvez porque a última Copa não foi tão bem e nas anteriores, isso fica dentro de você. Os torcedores brasileiros estão loucos para vencerem a Copa. Quando você tem essa energia e essa vontade dentro de você, pode te levar longe — completou.
