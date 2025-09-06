Técnico da Alemanha é sincero sobre risco de demissão após início ruim nas Eliminatórias
Tetracampeã foi derrotada pela Eslováquia na estreia
Técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann foi sincero ao ser questionado sobre o risco de demissão após um início ruim nas Eliminatórias. Na quinta-feira (4), a tetracampeã do mundo foi derrotada por 2 a 0 pela Eslováquia e corre o risco de não se classificar diretamente para a Copa do Mundo.
- Acho que ter medo nunca é bom. Sou corajoso o suficiente e ainda quero vencer todos os jogos. O time é importante, não eu. É por isso que não tenho medo. E acho que faremos uma partida (contra a Irlanda do Norte) melhor do que a última.
Na sequência, Nagelsmann também revelou a conversa que teve com os jogadores da Alemanha com o objetivo de reencontrar o caminho das vitórias. Contra a Irlanda do Norte, a tetracampeã do mundo busca o primeiro triunfo e evitar se complicar nas Eliminatórias.
- Tivemos várias discussões com jogadores individuais e com a equipe. A equipe também conversou entre si e esclareceu algumas coisas. Não veremos uma equipe completamente alterada em termos de conteúdo. Certamente haverá algumas mudanças no elenco. Nem todos os dez jogadores serão substituídos. Precisamos apresentar um desempenho melhor do que na quinta-feira.
No domingo (9), a Alemanha recebe a Irlanda do Norte, às 15h45 (de Brasília), em Colônia. Na 1ª rodada, o adversário da equipe de Julian Nagelsmann derrotou Luxemburgo e busca arrancar pontos da equipe favorita.
Sequência da Alemanha nas Eliminatórias
Em outubro, a Alemanha recebe Luxemburgo e viaja para encarar a Irlanda do Norte fora de casa. Em novembro, a equipe de Julian Nagelsmann visita Luxemburgo e encerra sua participação nas Eliminatórias contra a Eslováquia, em casa.
