Alemanha vira sobre ‘difícil’ Turquia e conquista título no EuroBasket
Com Schroder decisivo, os alemães conquistou novo título mundial no basquete
- Matéria
- Mais Notícias
Muitas mudanças de liderança marcaram a intensa e disputada final do EuroBasket 2025. Apesar do protagonismo de Alperen Sengun, a Turquia não conseguiu superar a potente Alemanha pelo título histórico no torneio europeu neste domingo (14). O armador Dennis Schrodder foi o responsável pela última virada do confronto, com seis pontos decisivos para fechar o placar por 88 a 83.
➡️ Virou futebol? Wemby ‘cria’ torcida organizada do Spurs na NBA
Como foi a final do EuroBasket?
Turquia começou a partida bem melhor e abriu vantagem com bons arremessos do perímetro, mas a Alemanha conseguiu ajeitar a defesa para se recuperar e empatar a parcial. Os reservas fizeram a diferença para os alemães, que terminaram o quarto na frente.
O breve apagão dos turcos não voltou a se repetir no segundo quarto, enquanto a Alemanha parecia ter dificuldades para pontuar. Com protagonismo de Sengun, que terminou o período pendurado com três faltas, a Turquia assumiu uma liderança de seis pontos no placar.
A volta do intervalo foi favorável a equipe alemã, que rapidamente liquidou a diferença para assumir a frente, aproveitando a ausência do pivô do Houston Rockets. Com retorno de Sengun, nova mudança de liderança com a resposta turca. O alemão-brasileiro Tristan da Silva e
Johannes Thiemann colocaram a Alemanha de volta no jogo para fechar o período com apenas um ponto de desvantagem.
O quarto final contou com uma intensa disputa que resultou em diversas mudanças de lideranças. Apesar do destaque no jogo, Sengun sofria com as faltas e teve um atuação tímida no período. Enquanto isso, foi Dennis Schroder quem apareceu nos minutos finais para garantir a virada final da Alemanha e a medalha de ouro no EuroBasket.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Bronze ficou com a Grécia
A Grécia derrotou a Finlândia por 92 a 89 e garantiu a medalha de bronze no EuroBasket 2025. A disputa pelo terceiro lugar do torneio eurpeu ocorreu neste domingo (14), com Giannis Antetokounmpo na liderança da equipe com um duplo-duplo de 30 pontos e 17 rebotes. A seleção grega encerrou sua participação no campeonato europeu com sete vitórias e duas derrotas, enquanto os finlandeses terminaram com cinco vitórias em nove jogos disputados.
A equipe grega manteve o controle da partida durante a maior parte do tempo. Com um início sólido, a Grécia conquistou a vantagem confortável no primeiro período e não saiu mais da frente do placar. O segundo quarto contou com o dominância de Antetokounmpo, que fez a diferença aumentar para 14 pontos.
Nos minutos finais, a Finlândia conseguiu reagir e teve chance de empatar o confronto nos últimos 90 segundos. Três pontos de diferença favoráveis à Grécia separavam as seleções, e Elias Valtonen foi para a linha de lance livre com as três tentativas necessárias para igualar o placar. Apesar disso, o ala finlandês não converteu o último arremesso e garantiu a vitória dos gregos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias