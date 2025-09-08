Goleiro de 83 anos retorna aos campos e revela segredo: ‘Inclui sexo’

Lamberto Boranga, goleiro italiano, anunciou que voltará a disputar uma partida oficial em outubro, mês em que completa 83 anos. O jogo será pelo Trevi, clube da Primeira Divisão da Úmbria — correspondente à sétima divisão do futebol italiano — e integra um retorno que o próprio atleta atribui à rotina de treinamentos e à manutenção da forma física.

continua após a publicidade

➡️ Rodri minimiza Bola de Ouro: ‘não me serve de nada’

Boranga encerrou a carreira profissional em 1983, após atuar entre 1961 e 1983 por clubes como Perugia, Reggiana, Fiorentina, Cesena, Parma e Brescia. Na primeira divisão italiana, acumulou mais de 100 partidas e conquistou a Copa da Itália de 1966 com a Fiorentina, a principal taça de sua trajetória como jogador.

Além do retorno ao futebol, Boranga segue atividade esportiva em outras frentes. O italiano é cardiologista e médico esportivo, e mantém rotina intensa de treinos e está inscrito para disputar o Campeonato Europeu de Atletismo Masters em Portugal, no mês seguinte. Em declaração ao Quotidiano.net, ele afirmou ter dúvidas sobre a duração da participação na partida, mas deixou claro o objetivo por trás da iniciativa.

continua após a publicidade

— Me sinto bem, mas não sei se vou conseguir jogar a partida inteira. Não quero parecer um palhaço — afirmou Boranga.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segredo para longevidade

O ex-goleiro disse que sua volta busca demonstrar que a idade cronológica não deve ser confundida com limitações físicas irremediáveis, defendendo a distinção entre o registro em papel e a condição biológica real. Em seguida, Boranga revelou hábitos que atribui à sua longevidade esportiva, detalhando cuidados alimentares e a prática regular de atividade física, incluindo uma peculiar.

continua após a publicidade

— Faço isso para enfatizar que a idade biológica é uma coisa, e o que você vê no papel é outra. Até os 70, eu era um leão, e há dias em que me sinto com 50. Um pouco de comida, mas do tipo certo. Nada de álcool, nada de tabaco, pouquíssima carne. Apenas leite de soja e atividade física, incluindo sexo. Um café da manhã reforçado e equilibrado, uma barra energética de chocolate no almoço e um jantar leve — revelou o goleiro veterano.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.