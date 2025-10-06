‘Escanteado’ pelo Barcelona decide e marca duas vezes na França; veja

Ansu Fati despontou no Barcelona como uma das principais promessas do futebol mundial no final da última década, sendo o primeiro jogador a vestir a camisa 10 do clube após Lionel Messi. Contudo, as expectativas não foram plenamente atendidas, e atualmente ele vive o melhor momento da carreira pelo Monaco, na França. O atacante marcou dois gols no empate por 2 a 2 contra o Nice, em partida válida pela sétima rodada da Ligue 1, no domingo (5).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em julho de 2025, Fati foi emprestado ao Monaco até o final da temporada, com opção de compra. Esta é sua segunda experiência de empréstimo por um clube fora da Barcelona; a primeira foi no Brighton, da Inglaterra, onde não teve grande destaque. Na França, estreou em partida da Champions League contra o Club Brugge, marcando o único gol da equipe na derrota por 4 a 1 para os belgas.

continua após a publicidade

Como foram os gols?⚽

Mesmo com pouco tempo no clube, o atleta de 22 anos já assumiu protagonismo e se tornou o responsável pela cobrança de pênaltis da equipe, condição na qual marcou os dois gols na partida contra o Nice. O primeiro tempo caminhava para terminar com vitória parcial de 2 a 0 para os visitantes, mas Fati teve duas chances para empatar o jogo e aproveitou ambas.

O primeiro gol saiu nos acréscimos da etapa inicial, com uma cobrança no lado esquerdo do goleiro Yehvann Diouf, que quase defendeu, mas a bola passou. O segundo, aos 11 minutos do segundo tempo, teve lance semelhante: cobrança forte no canto direito, com o goleiro pulando para o mesmo lado, mas sem chances de defesa.

continua após a publicidade

Ansu Fati marca o segundo gol do Monaco de pênalti contra o Nice (Foto: Frederic Dides/AFP)

Agora, Fati soma seis gols em cinco partidas pelo Monaco, sendo o artilheiro da Ligue 1 com cinco bolas na rede. Seu bom momento reacende a esperança dos torcedores que sempre acreditaram em seu potencial. Abaixo, veja algumas reações nas redes sociais:

Tradução: Ansu Fati marcou seis gols em apenas duas partidas pelo Mônaco. Ele está amando seu começo de vida em Monte Carlo.

Tradução: Gols em todas as competições nesta temporada. Ansu Fati: 6 gols em 5 partidas. Vinicius Jr: 5 gols em 10 partidas. Hora de reabrir o debate Ansu Fati – Vini Jr?

Tradução: Ansu Fati aproveitando a vida em monte calor.

Tradução: Ansu Fati marcou mais gols na liga do que qualquer outro atacante do Barcelona. Um ano muito difícil está chegando. Mas nunca deixaremos de incentivar e apoiar.

Tradução: Ansu Fati, ele é impulsionado, é incrível.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.