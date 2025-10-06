menu hamburguer
Vasco

Dois jogadores do Vasco são convocados após vitória no Brasileirão

Convocações foram anunciadas neste domingo (5)

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/10/2025
05:00
Operário x Vasco - Paulo Henrique
imagem cameraPaulo Henrique é convocado após corte de Wesley (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Diversos torcedores e jornalistas defendiam que o lateral Paulo Henrique, do Vasco da Gama, recebesse sua primeira oportunidade com a Amarelinha. Neste domingo (5), após o triunfo de virada do Vasco sobre o Vitória por 4 a 3, em São Januário, a notícia veio: Paulo Henrique está convocado para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Além de PH, outro lateral (que mais tem atuado fora de posição), também recebeu a noticia de que defenderia sua seleção. Por meio de suas redes, o Vasco anunciou que Pumita Rodriguez foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa, para a seleção uruguaia.

Após pedidos, PH é convocado para Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti convocou Paulo Henrique, lateral do Vasco, para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

continua após a publicidade

A convocação aconteceu após a lesão de Wesley, da Roma (ITA), durante a vitória sobre a Fiorentina, também neste domingo (5), pelo Campeonato Italiano. Por conta da contusão, o jogador foi desconvocado por Ancelotti.

Vasco vence Vitória de virada em São Januário

Na briga contra o rebaixamento, Vasco e Vitória fizeram um jogo elétrico em São Januário na tarde deste domingo, com direito a duas viradas, expulsão e gol no apagar das luzes. No final, o Cruzmaltino foi premiado pela persistência e venceu por 4 a 3 para se afastar da zona de rebaixamento. Nuno Moreira, Rayan (2x) e GB foram os responsáveis pela alegria dos cruzmaltinos, enquanto Cantalapiedra, Lucas Halter e Raúl Cáceres descontaram para o Leão.

continua após a publicidade
Jogadores do Vasco celebram gol contra Vitória em São Januário
Jogadores do Vasco celebram gol contra Vitória em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

