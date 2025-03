O entrosamento entre Mbappé e Vini Jr, astros do Real Madrid, ainda não atingiu o ápice de seu acontecimento. A dupla de ataque ainda se mostra longe de seu nível ideal de entendimento coletivo, formando um "bate-cabeça" por conta do posicionamento, já que ambos jogam originalmente pelo lado esquerdo do campo e têm se revezado para ocupar a posição de centroavante.

Em entrevista à Movistar, o ex-centroavante Jorge Valdano, campeão do mundo com a Argentina em 1986, fez referências a dois craques brasileiros já fora de atividade: Ronaldo e Romário. Tendo comandado ambos no futebol europeu, o albiceleste explicou as diferenças entre as tratativas antigas e as atuais com a dupla merengue.

- São dois jogadores que têm melhor relação com o gol adversário do que com o jogo em si. São "acusados" de não se encontrarem, mas isso tem a ver com as características. São velocistas, e têm a baliza entre as sobrancelhas. Às vezes, exageram buscando a associação entre si. Parece que, para serem considerados inocentes pelas pessoas, se procuram mais do que deveriam, quando a jogada pede um chute ao invés de um passe. Eu treinei Romário (no Valencia) e tive Ronaldo no Real, e fazê-los correr era uma tortura chinesa. Eles não conseguiam. Ignoravam jogo de posse. Mas era colocar uma baliza no treino, e eles se tornavam os melhores do mundo. Se deve explorar o motivo de ter comprado Mbappé e Vinícius - analisou Valdano.

O argentino, após pendurar as chuteiras, passou por Tenerife, Real Madrid e Valencia (onde comandou o Baixinho) como treinador no fim da década de 1990, além de assumir funções dentro da diretoria merengue posteriormente, quando trabalhou com o Fenômeno. Na entrevista, Jorge também rechaçou possível má relação entre Kylian e Vini.

- A acusação de que eles não são amigos o suficiente porque não se procuram não se aplica a eles. Não entro nessa. Não sei qual é o grau de cumplicidade que eles têm fora de campo, mas o fato é que a cumplicidade não é obrigatória no vestiário. Conheci jogadores que tinham relacionamentos muito difíceis, mas se entendiam em campo porque havia uma harmonia futebolística - completou o ex-centroavante.

🤝 Mbappé e Vini Jr protagonizam no Espanhol

Apesar das críticas, o francês e o brasileiro foram decisivos em La Liga. No domingo (9), o Real Madrid superou o Rayo Vallecano por 2 a 1, com um gol de cada, e se igualou em pontos ao líder Barcelona, que teve seu jogo na rodada adiado. Agora, a equipe de Carlo Ancelotti volta suas atenções para a Champions League, onde enfrenta o Atlético de Madrid na quarta-feira (12) defendendo vantagem de um gol nas oitavas da competição.