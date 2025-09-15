menu hamburguer
Futebol Internacional

Campeão da Copa de 2018 anuncia aposentadoria aos 31 anos

Umtiti foi peça essencial na conquista do Mundial da Rússia

França conquistou bicampeonato mundial em 2018
imagem cameraFrança conquistou bicampeonato mundial em 2018 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 15/09/2025
17:13
  • Matéria
  Matéria

Samuel Umtiti, zagueiro da seleção francesa campeã do mundo em 2018, anunciou nesta segunda-feira (15) sua aposentadoria do futebol profissional. Aos 31 anos, o defensor formado no Lyon comunicou a decisão pelas redes sociais e agradeceu aos clubes pelos quais passou.

O francês se despede do esporte como um dos símbolos da conquista da França na Copa do Mundo de 2018. Além do Lyon, onde foi revelado, o zagueiro também vestiu as camisas de Barcelona, Lecce e Lille. Ao longo de sua trajetória, levantou títulos de La Liga, Copas do Rei e Supercopas, mas sua história ficará para sempre marcada pelo gol decisivo na semifinal do Mundial, diante da Bélgica.

– Depois de uma carreira intensa, com altos e baixos, chegou a hora de me despedir. Dei tudo com paixão e não me arrependo de nada. Gostaria de agradecer a todos os clubes, presidentes, treinadores e jogadores com quem pude trabalhar – escreveu Umtiti, em nota.

Carreira de Umtiti foi marcada por altos e baixos

A ascensão de Umtiti foi rápida. Em 2012, estreou pelo Lyon e logo se tornou titular absoluto na Ligue 1. Quatro anos depois, transferiu-se para o Barcelona, que pagou cerca de 25 milhões de euros pelo jogador. Na Catalunha, formou dupla sólida com Gerard Piqué e chegou a ser avaliado como um dos melhores zagueiros do mundo. Em seu auge, valia cerca de 70 milhões de euros e era visto como pilar defensivo da França para a Copa do Mundo da Rússia.

A trajetória, porém, mudou no fim da temporada 2017/18. Diagnosticado com uma grave lesão no joelho, recebeu recomendação médica para cirurgia – o que o tiraria do Mundial. Umtiti recusou e optou por injeções para suportar as dores e disputar a Copa. O risco deu certo: ele se tornou peça essencial para Didier Deschamps e marcou o gol que levou a França à final contra a Croácia.

Umtiti - França
Umtiti com a seleção francesa (Foto: AFP)

Mas a escolha teve consequências. O joelho nunca mais respondeu da mesma forma e Umtiti passou a conviver com dores crônicas. No Barcelona, perdeu espaço, disputando apenas 50 partidas em quatro anos entre 2018 e 2022. Foi emprestado ao Lecce, na Itália, onde reencontrou parte de seu ritmo, mas não conseguiu retomar o nível pré-lesão. O ciclo se encerrou com uma passagem discreta pelo Lille, onde atuou só 12 vezes em duas temporadas.

O anúncio da aposentadoria provocou repercussão imediata na França e na Espanha. Umtiti encerra sua trajetória com 31 jogos pela seleção francesa e quatro gols – incluindo aquele que definiu a semifinal contra a Bélgica, um dos momentos mais icônicos do torneio. Ele também foi parte do ciclo francês iniciado na Euro 2016, consolidando-se como titular e liderança silenciosa.

No Barcelona, o zagueiro conquistou sete títulos e se destacou por sua leitura de jogo e intensidade defensiva. Apesar das lesões, manteve uma imagem de profissional comprometido e admirado pelos companheiros.

