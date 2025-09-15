Samuel Umtiti, zagueiro da seleção francesa campeã do mundo em 2018, anunciou nesta segunda-feira (15) sua aposentadoria do futebol profissional. Aos 31 anos, o defensor formado no Lyon comunicou a decisão pelas redes sociais e agradeceu aos clubes pelos quais passou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O francês se despede do esporte como um dos símbolos da conquista da França na Copa do Mundo de 2018. Além do Lyon, onde foi revelado, o zagueiro também vestiu as camisas de Barcelona, Lecce e Lille. Ao longo de sua trajetória, levantou títulos de La Liga, Copas do Rei e Supercopas, mas sua história ficará para sempre marcada pelo gol decisivo na semifinal do Mundial, diante da Bélgica.

continua após a publicidade

– Depois de uma carreira intensa, com altos e baixos, chegou a hora de me despedir. Dei tudo com paixão e não me arrependo de nada. Gostaria de agradecer a todos os clubes, presidentes, treinadores e jogadores com quem pude trabalhar – escreveu Umtiti, em nota.

Carreira de Umtiti foi marcada por altos e baixos

A ascensão de Umtiti foi rápida. Em 2012, estreou pelo Lyon e logo se tornou titular absoluto na Ligue 1. Quatro anos depois, transferiu-se para o Barcelona, que pagou cerca de 25 milhões de euros pelo jogador. Na Catalunha, formou dupla sólida com Gerard Piqué e chegou a ser avaliado como um dos melhores zagueiros do mundo. Em seu auge, valia cerca de 70 milhões de euros e era visto como pilar defensivo da França para a Copa do Mundo da Rússia.

continua após a publicidade

A trajetória, porém, mudou no fim da temporada 2017/18. Diagnosticado com uma grave lesão no joelho, recebeu recomendação médica para cirurgia – o que o tiraria do Mundial. Umtiti recusou e optou por injeções para suportar as dores e disputar a Copa. O risco deu certo: ele se tornou peça essencial para Didier Deschamps e marcou o gol que levou a França à final contra a Croácia.

Umtiti com a seleção francesa (Foto: AFP)

Mas a escolha teve consequências. O joelho nunca mais respondeu da mesma forma e Umtiti passou a conviver com dores crônicas. No Barcelona, perdeu espaço, disputando apenas 50 partidas em quatro anos entre 2018 e 2022. Foi emprestado ao Lecce, na Itália, onde reencontrou parte de seu ritmo, mas não conseguiu retomar o nível pré-lesão. O ciclo se encerrou com uma passagem discreta pelo Lille, onde atuou só 12 vezes em duas temporadas.

O anúncio da aposentadoria provocou repercussão imediata na França e na Espanha. Umtiti encerra sua trajetória com 31 jogos pela seleção francesa e quatro gols – incluindo aquele que definiu a semifinal contra a Bélgica, um dos momentos mais icônicos do torneio. Ele também foi parte do ciclo francês iniciado na Euro 2016, consolidando-se como titular e liderança silenciosa.

No Barcelona, o zagueiro conquistou sete títulos e se destacou por sua leitura de jogo e intensidade defensiva. Apesar das lesões, manteve uma imagem de profissional comprometido e admirado pelos companheiros.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.