Nesta semana, o Real Madrid estreia na Champions League diante do Olympique de Marseille. Mas o clima não é apenas de expectativa: ainda reverbera a polêmica da expulsão de Dean Huijsen contra a Real Sociedad, além do dossiê contra a arbitragem que o clube decidiu enviar à Fifa. Xabi Alonso, técnico merengue, enfrentou o tema em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, concordando com a postura do clube.

O treinador reconheceu o desconforto gerado pela expulsão e pelas decisões recentes da arbitragem espanhola. Mas, ao mesmo tempo, tratou de minimizar a tensão antes da estreia europeia, ressaltando que é legítimo o Real Madrid defender seus interesses institucionais.

– Não é algo pontual. Poder defender nossos interesses é algo legítimo e, sempre que o clube avaliar dessa maneira, me parece bem – disse Xabi Alonso.

Xabi também explicou que não pretendia falar apenas sobre o tema da polêmica arbitragem na coletiva, e também queria abordar sobre o confronto europeu, citando que está igualmente tranquilo com arbitragens internacionais ou espanholas. O treinador relembrou ainda o episódio em San Sebastián, quando foi flagrado reclamando com o árbitro Gil Manzano: “Era a tensão do momento”, resumiu.

Xabi Alonso em coletiva de imprensa antes da estreia do Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Se o assunto arbitragem ganhou destaque, o técnico fez questão de virar a página rapidamente para falar sobre a Champions League. Xabi Alonso ressaltou a importância simbólica de comandar o Real Madrid na maior competição de clubes do continente e projetou um duelo difícil contra o Marselha.

– Estamos encarando isso com a maior empolgação que acompanha jogar a Liga dos Campeões com o Real Madrid. É especial para esta equipe, e jogar no Bernabéu, com sua história, é ainda mais motivador. As pessoas estão ansiosas para dar passos à frente, continuar crescendo e jogar contra um adversário exigente e de alto nível. Esperamos começar bem – afirmou.

O treinador também comentou sobre as condições de Vini Jr, substituído no fim de semana, e ressaltou a importância de jogadores experientes como Carvajal no vestiário.

– Com um a menos desde o primeiro tempo, não era o melhor momento para um atacante como o Vini. Mas ele trabalhou para o time e se sacrificou. Está com boa energia para começar amanhã. E Carvajal é um líder natural. Vejo nele um peso maior, mais maduro, com influência positiva sobre o resto do grupo – analisou o espanhol.

Mbappé em grande fase no Real Madrid também foi um tema para Xabi Alonso

Outro ponto abordado por Xabi Alonso foi o impacto de Kylian Mbappé. Para o treinador, o francês tem sido um dos pilares do elenco, assumindo papel de liderança sem ansiedade em relação à conquista da primeira Champions.

– Ansioso, não. Todos estamos com a sensação de que este é um projeto que está começando. E, dentro dele, um dos objetivos é ganhar a Champions. O Kylian é parte do caminho, mas hoje falamos do que é mais próximo, não de maio – comentou.

Xabi encerrou a coletiva destacando a responsabilidade que é dirigir o clube mais vencedor da Europa e ressaltando que essa história serve como motivação, não como peso.

– Ser o clube mais vitorioso da Europa é um fato, um honor e uma motivação. É também uma responsabilidade com a qual convivemos e desfrutamos. É um privilégio vestir esta camisa e trabalhar aqui – concluiu.

