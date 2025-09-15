Qual time mais caro da Champions League 2025/26? Veja ranking dos elencos
Lista mostra quais são os clubes com maior valor de mercado na atual edição da competição
A Champions League da temporada 2025/26 começa nesta terça-feira (16). A edição deste ano será a segunda no novo formato com pontos corridos, seguido do mata-mata, com 36 participantes. Neste ano, a lista de clubes mais valiosos ganhou novidades, e algumas surpresas aparecem nas primeiras posições, desbancando times tradicionais do continente. A liderança, entretanto, segue com a mesma equipe.
O Real Madrid, maior campeão da Liga dos Campeões com 14 taças, é a equipe mais valiosa entre todos os times do torneio nesta temporada. A liderança do clube não é uma novidade e os espanhóis são avaliados em 1,40 bilhão de euros, o que corresponde R$ 8,75 bilhões na cotação mais atual. Entretanto, o time de Madri ganha um concorrente que pode ser considerado uma surpresa dado o contexto das últimas décadas no futebol europeu.
Neste ano, o segundo clube mais bem avaliado é o Arsenal, da Premier League, com valor de mercado de 1,33 bilhão de euros, ou R$ 8,31 bilhões. Os Gunners são seguidos do rival Manchester City, que apesar de não ter tido uma boa temporada no ano passado, ocupa a terceira colocação com valor de 1,23 bilhão de euros, ou R$ 7,69 bilhões. O top cinco fica completo com mais um time do Campeonato Inglês e outro espanhol.
O Liverpool, atual campeão na Inglaterra, ocupa o quarto lugar do ranking de elencos com 1,11 bilhão de euros (R$ 6,94 bilhões), seguido do Barcelona, que completa os cinco primeiros. O time catalão, ao contrário do City, voltou a apresentar um bom nível de competitividade esportiva e tem seu valor impulsionado por Lamine Yamal e outros craques valorizados. O atual campeão da La Liga é apontado com 1,11 bilhão de euros (R$ 6,94 bilhões)
Os dois finalistas do Mundial de Clubes aparecem na sexta e sétima posição. Apesar das temporadas marcantes de Paris Saint-Germain e Chelsea, os dois fica fora do top cinco. A dupla também completa a lista das equipes que têm valor de mercado acima da marca de 1 bilhão de euros. O Chelsea aparece com 1,08 bilhão (R$ 6,75 bilhões) e o PSG é avaliado um pouco abaixo, 1,07 bilhão de euros (R$ 6,69 bilhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.
Times gigantes abaixo de 1 bilhão
A lista tem equipes de extrema relevância para o mercado da bola internacional, mas que não atingem a marca simbólica de 1 bilhão de euros em valor de mercado no elenco. Uma das equipes que chama a atenção é o Bayern de Munique, tricampeão da Champions League, e que é avaliado em 905 milhões de euros, o que representa R$ 5,66 bilhões.
Os outros dois times que fecham o top dez de elencos mais valiosos na Champions League 2025/26 são Tottenham e Inter de Milão. Os Spurs são avaliados em 891 milhões de euros, o equivalente a R$ 5,57 bilhões, enquanto o clube italiano tem seu elenco cotado em R$ 707 milhões de euros, ou R$ 4,42 bilhões.
Clubes com elencos mais baratos na Champions
Na outra ponta, clubes mais alternativos do cenário europeu aparecem com avaliações de mercado modestas dos seus elencos, abaixo de boa parte das equipes da primeira divisão do Brasileirão. O estreante Kairat Almaty, do Cazaquistão, por exemplo, é avaliado pela plataforma do Transfermarkt em 12,53 milhões, ou R$ 78 milhões. O valor é mais de 100 vezes abaixo do que vale o Real Madrid.
Outras equipes como o Pafos, do Chipre, onde joga David Luiz, e Qarabag, do Azerbaijão, estão avaliados na faixa dos 25 milhões de euros, que gira em torno de R$ 150 e R$ 160 milhões. A disparidade dos valores entre o topo e a base da Champions League é grande, mas o atual formato permite que os clubes de menos alcance financeiro arranquem pontos em determinados casos dos gigantes europeus.
Veja lista dos clubes com maior valor de mercado (em euros)
- Real Madrid – 1,40 bilhão (R$ 8,757 bilhões)
- Arsenal – 1,33 bilhão (R$ 8,319 bilhões)
- Manchester City – 1,23 bilhão (R$ 7,694 bilhões)
- Liverpool – 1,12 bilhão (R$ 7,006 bilhões)
- Barcelona – 1,11 bilhão (R$ 6,943 bilhões)
- Chelsea – 1,08 bilhão (R$ 6,765 bilhões)
- Paris Saint-Germain – 1,07 bilhão (R$ 6,695 bilhões)
- Bayern Munique – 905,15 milhões (R$ 5,662 bilhões)
- Tottenham Hotspur – 891,10 milhões (R$ 5,576 bilhões)
- Inter de Milão – 707,80 milhões (R$ 4,426 bilhões)
- Newcastle United – 659,05 milhões (R$ 4,122 bilhões)
- Atlético de Madrid – 627,80 milhões (R$ 3,926 bilhões)
- Juventus – 582,70 milhões (R$ 3,647 bilhões)
- Napoli – 496,10 milhões (R$ 3,105 bilhões)
- Atalanta – 449,10 milhões (R$ 2,810 bilhões)
- Borussia Dortmund – 438,10 milhões (R$ 2,741 bilhões)
- Sporting – 434,30 milhões (R$ 2,717 bilhões)
- Olympique Marselha – 394,40 milhões (R$ 2,467 bilhões)
- Bayer Leverkusen – 389,75 milhões (R$ 2,436 bilhões)
- Athletic Bilbao – 380,50 milhões (R$ 2,379 bilhões)
- Benfica – 335,80 milhões (R$ 2,101 bilhões)
- Monaco – 330,80 milhões (R$ 2,067 bilhões)
- Eintracht Frankfurt – 324,90 milhões (R$ 2,032 bilhões)
- Galatasaray – 296,73 milhões (R$ 1,855 bilhão)
- Villarreal – 255,80 milhões (R$ 1,600 bilhão)
- PSV – 249,85 milhões (R$ 1,563 bilhão)
- Ajax – 187,93 milhões (R$ 1,175 bilhão)
- Club Brugge – 170,50 milhões (R$ 1,067 bilhão)
- Olympiacos – 111,90 milhões (R$ 699 milhões)
- Slavia Praga – 102,63 milhões (R$ 642 milhões)
- Union Saint-Gilloise – 75,80 milhões (R$ 474 milhões)
- Copenhague – 75,35 milhões (R$ 471 milhões)
- Bodø/Glimt – 60,73 milhões (R$ 380 milhões)
- Pafos – 25,40 milhões (R$ 159 milhões)
- Qarabag – 24,03 milhões (R$ 150 milhões)
- Kairat Almaty – 12,53 milhões (R$ 78 milhões)
