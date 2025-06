No primeiro embate de gerações entre Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, o português levou a melhor e venceu a Nations League no domingo (8) após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Ao fim da partida, atacante de 40 anos mandou uma mensagem de carinho ao jovem de 17.

Com 2 a 1 no placar a favor dos espanhóis, Cristiano marcou o gol de empate aos 15' do segundo tempo. Nuno Mendes fez jogadaça pelo lado esquerdo e cruzou. A bola contou com desvio e chegou no camisa 7, que não desperdiçou e empatou para Portugal.

Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para os lusitanos — o segundo na história da Nations League.

Cristiano Ronaldo sobre Yamal 🗣️

Após o resultado, Cristiano foi perguntado sobre o principal fenômeno do futebol mundial desta temporada: Lamine Yamal. Com atuação discreta, o ponta foi indeterminante na partida e não conseguiu impor seu jogo pelo lado direito do campo. Contudo, o português foi gentil ao responder sobre o camisa 19 da Fúria. O astro fez uma previsão do longo futuro que ele terá pela frente no esporte.

— Ele vai ganhar muitos títulos, tanto coletivos quanto individuais. Ele tem apenas 17 anos. Repito: é um garoto com muito a melhorar. Ele é um fenômeno, mas temos que deixá-lo em paz, é o que eu peço. Ele tem uma carreira muito longa pela frente e vencerá certamente a Nations League muitas vezes — disse o português.

Em duas temporadas como jogador profissional, o jogador do Barcelona já tem na bagagem uma Eurocopa, uma Copa do Rei e um título de La Liga. Tudo isso sendo protagonista com gols, assistências e dribles que o levam a ser comparado a Lionel Messi, eterno rival do português.

