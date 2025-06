Bruno Fernandes recusou uma oferta astronômica do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e optou por seguir no Manchester United. O clube saudita oferecia ao meia português um contrato estimado em 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,3 bilhão) por três anos, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Ainda assim, o camisa 8 preferiu continuar atuando pelos Red Devils, clube onde veste a braçadeira de capitão.

O Al-Hilal estava disposto a pagar cerca de 100 milhões de libras (por volta de R$771 milhões) ao United para contar com o jogador de 30 anos, que tem contrato com o clube inglês até 2027. O objetivo era fazer de Bruno uma contratação de peso para liderar o time saudita na disputa do Mundial de Clubes.

A proposta incluía ainda um ambicioso projeto esportivo, com nomes como Victor Osimhen, Theo Hernandez e o técnico Simone Inzaghi, que deve assumir o comando da equipe na próxima temporada. No entanto, nem isso foi suficiente para convencer o português, cuja família também demonstrou resistência à mudança para a Arábia Saudita.

Apesar do momento turbulento do United, que terminou a Premier League 2024/25 no 15º lugar, Bruno teve um desempenho individual de destaque: 19 gols e 18 assistências em todas as competições. Foi eleito Jogador da Temporada pela quarta vez, igualando o recorde histórico do clube.

O fraco desempenho coletivo aumentou os rumores sobre uma possível reformulação no elenco, com vendas para equilibrar as finanças após a ausência na próxima edição da Champions League. Ainda assim, o novo técnico Rúben Amorim tratou de reafirmar sua confiança no capitão.

- Ele está dizendo ‘não’ para muitas coisas. Ele quer estar na melhor liga do mundo [...] Quando você conversa com ele, sente claramente que deseja continuar no Manchester United - declarou Amorim após a vitória por 3 a 1 sobre o Hong Kong, na pós-temporada.

Alvo do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Bruno Fernandes está no Manchester United desde 2020 (Foto: Oli SCARFF / AFP)

