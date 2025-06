O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, publicou fotos nesta segunda-feira (2) na Academia de Futebol, centro de treinamento do Palmeiras. O jogador vestia uniforme do clube inglês durante a visita.

Fora dos gramados desde janeiro, Gabriel se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, sofrida durante a partida contra o Manchester United, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O problema exigiu cirurgia.

Antes da contusão, o brasileiro disputou 26 partidas na temporada, marcou sete gols, deu duas assistências e somou 1.203 minutos em campo.

Contratado pelo Arsenal em meados de 2022 por 45 milhões de libras, Gabriel assinou contrato válido por cinco temporadas. Recentemente, foi especulado para um possível retorno ao Palmeiras. A presidente do clube, Leila Pereira, afirmou que chegou a ligar para o Arsenal, mas o clube inglês não aceitou abrir negociações.

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus atuou em 54 jogos, marcou 21 gols e distribuiu seis assistências. No período, participou das conquistas da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016. O atacante deixou o clube em 2017, transferindo-se para o Manchester City.

Gabriel Jesus se recupera de lesão (Foto: Reprodução)

Como foi o lance da lesão de Gabriel Jesus?

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus lesionou-se ao tentar desarmar o adversário, sentindo imediatamente o joelho esquerdo, uma área que já apresentava desconforto anteriormente na partida. Atacante deu um pique para trás e tentou tirar a bola do meia Bruno Fernandes. Ele tropeçou, caiu no chão e logo sentiu o joelho.