Bruno Fernandes: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

Em busca de espaço no G4 da Premier League e embalado por três vitórias consecutivas, o Manchester United visita o Nottingham Forest neste sábado (1), em partida válida pela décima rodada. Na última jornada, os Red Devils venceram o Brighton por 4 a 2, com Bruno Fernandes sendo um dos principais destaques ao completar 300 jogos com a camisa do clube e participar do quarto gol da equipe. O português alcançou a marca das três centenas de aparições pelo United se consolidando, nos últimos anos, como o líder da equipe — mas seria possível colocá-lo entre os melhores jogadores do futebol mundial? A análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚪⚫ Passagem pelo futebol italiano 🔴🔵

Bruno Fernandes iniciou a sua carreira profissional na Itália, se mudando para o país em 2012, ainda como jovem, para jogar pelo Novara, na Serie B. O seu desempenho atraiu a atenção da Udinese, para onde se mudou em 2013.

continua após a publicidade

Nos Friulani, o meia passou três temporadas, fazendo a sua estreia no escalão máximo do futebol italiano e consolidando as suas capacidades. Na Udinese, acumulou 95 jogos, com 11 gols e 13 assistências.

Em 2016, transferiu-se para a Sampdoria para mais uma temporada na Serie A. Em Génova, continuou a evoluir a sua capacidade de organização e finalização, disputando 35 partidas e registando 5 gols e 3 assistências. A sua experiência no futebol italiano serviu como base para o salto na sua carreira.

continua após a publicidade

⚪ Sporting 🟢

O regresso para Portugal, em 2017, marcou a explosão de Bruno Fernandes como um dos meias mais completos e produtivos do futebol europeu. No Sporting, o jogador assumiu o papel de principal figura e capitão.

A sua primeira temporada, 2017/18, foi de destaque, com 56 jogos, 16 gols e 18 assistências. Contudo, foi na temporada seguinte, 2018/19, que atingiu o seu auge no Alvalade, estabelecendo números impressionantes com 32 gols e 18 assistências em 53 jogos. Esse desempenho lhe rendeu o prêmio de Melhor Jogador da Liga Portuguesa.

No total, a sua passagem pelo Sporting resultou em 137 jogos, 63 gols e 50 assistências, e a conquista de duas Copas da Liga e uma Copa de Portugal.

⚪ Manchester United 🔴

Em janeiro de 2020, Bruno Fernandes se transferiu para o Manchester United, tendo um impacto imediato e transformador na equipa inglesa, na época treinada por Ole Gunnar Solskjær.

O meia português manteve os números de produção elevados, consolidando-se como líder criativo dos Red Devils. Na sua primeira temporada completa, 2020/21, anotou 28 gols e 17 assistências em 58 partidas em todas as competições, contribuindo para o segundo lugar do clube na Premier League e sendo eleito o Sir Matt Busby Player of the Year (Jogador do Ano do clube).

Em 2022/23, ajudou a equipe a quebrar uma seca de troféus ao conquistar a Copa da Liga Inglesa. A sua importância foi reconhecida em julho de 2023, quando foi oficialmente nomeado o capitão do Manchester United.

Na temporada 2023/24, continuou a ser o principal criador e um dos artilheiros da equipe, com 15 gols e 13 assistências. Foi eleito o Jogador do Ano do clube pela terceira vez. O seu maior feito coletivo na época foi a conquista da Copa da Inglaterra (FA Cup), na qual deu a assistência para o gol decisivo, numa vitória por 2 a 1 sobre o rival Manchester City na final.

Já nas temporadas 2024/25 e começo de 2025/26, individualmente, Bruno Fernandes continuou a atingir marcos históricos. Em setembro de 2025, ele fez a sua 200ª partida na Premier League e marcou o seu 100º gol pelo Manchester United em todas as competições. Embora o clube enfrente períodos de inconstância, a sua dedicação, liderança e números de participação em gols mantêm-no como a referência absoluta no clube.

Bruno Fernandes em ação pelo Manchester United (Foto: Oli SCARFF / AFP)

⚽ Afinal, é craque ou só mídia? 📽️

A tese de que Bruno Fernandes é um craque de nível mundial estando no Manchester United se sustenta em sua performance e resiliência, alcançadas apesar do caos institucional do clube.

A produção direta de Bruno Fernandes é a base de sua excelência. Mesmo em anos turbulentos para o clube, ele acumula números de elite: desde que chegou ao United, ele tem um total de 187 participações diretas para gols (G/A) em 300 partidas - média de 0,62 participação por jogo. Ele tem sido um motor de consistência ofensiva para a equipa desde que chegou na metade de 2019/20, com uma média de 88,5 chances criadas por temporada até 2024/25.

A durabilidade de Fernandes é um fator subestimado que o eleva acima da média. Em 13 anos como profissional e com mais de 600 partidas disputados, o português perdeu dois jogos por lesão pela primeira vez na carreira apenas em maio de 2024. Essa presença ininterrupta é inestimável em um clube instável e assegura que, independentemente da crise, o Manchester United terá sempre seu líder técnico em ação.

Na última década, o Manchester United passou por trocas constantes de treinadores, e terminou a temporada 2024/25 em sua pior posição histórica na liga. Além do caos tático e gerencial, o clube lida com problemas de disciplina e má forma de jogadores de alto valor. Neste cenário de desordem, a constância de Bruno Fernandes — eleito Jogador do Ano pelos fãs por quatro vezes, que igualou o recorde de Cristiano Ronaldo — não é apenas talento, mas uma prova de resiliência e liderança.

Fernandes se coloca entre os arquitetos de jogo de elite. Ele não é apenas um bom criador, ele é um criador em volume recorde. Nas temporadas 2022/23 e 2023/24 da Premier League, ele alcançou as marcas de 117 e 113 chances criadas, líder da liga no quesito. Contudo, apesar das mais de 200 oportunidades de gol que ocasionou, o português terminou ambas as temporadas como apenas oito assistências na liga, o que discrimina as falhas na conversão de chances por parte dos seus companheiros de equipe.



Um dos argumentos a favor do português e sua persistência em manter o alto nível são os seus números na última temporada. Em 2024/25, quando o United terminou na 15˚ colocação na Premier League, ele registrou 19 gols e 19 assistências em 57 partidas.

Bruno Fernandes não é apenas um atleta midiático, nem um jogador que vive de lampejos. A análise estatística e contextual demonstra que ele é um craque.

Sua excelência é alcançada contra a corrente da ineficiência e da desordem organizacional do Manchester United. Ele é um criador de volume recorde que não é recompensado, um pilar de consistência, e um capitão que, sob imensa pressão, tem se mantido até então como a única garantia de performance de nível de elite para os Red Devils. Ele carrega o fardo da instituição e, por isso, seu status de craque está justificado pela sua resiliência técnica e liderança em meio ao caos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial