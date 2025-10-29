Astro do Barcelona ficará de fora por quase um mês devido a lesão
Pedri só voltará após a Data Fifa de novembro
O Barcelona recebeu uma notícia preocupante após o El Clásico. Pedri, peça fundamental no meio-campo da equipe, sofreu uma ruptura muscular na parte distal da coxa esquerda e ficará fora de ação por várias semanas. O clube informou que o jogador só deve retornar após a pausa para a Data Fifa, em meados de novembro.
O meio-campista de 22 anos vinha sendo um dos atletas mais utilizados por Hansi Flick nesta temporada. Pedri é o único jogador do elenco que ultrapassou a marca de 1.000 minutos em campo, participando de todas as 13 partidas oficiais do Barça – 10 pela La Liga e 3 pela Champions League. O desgaste físico, que já havia sido visível durante o clássico contra o Real Madrid, acabou cobrando seu preço.
Durante o duelo no Santiago Bernabéu, Pedri demonstrou sinais claros de exaustão e acabou sendo expulso após receber dois cartões amarelos – algo inédito em sua carreira profissional. A partida exigiu muito fisicamente do jogador, que precisou se desdobrar na marcação. Segundo o jornal "Marca", o excesso de esforço agravou o problema muscular que agora o tira dos gramados.
Desfalque importante para Hansi Flick
A lesão chega em um momento delicado para o Barcelona, que enfrenta uma sequência decisiva de jogos. Pedri perderá os confrontos contra o Elche e o Celta de Vigo pela La Liga, além da partida contra o Club Brugge pela Champions League. Hansi Flick, que já vinha lidando com uma série de lesões no elenco, perde seu principal articulador ofensivo e um dos líderes técnicos da equipe.
Enquanto Pedri inicia o processo de recuperação, o clube catalão tenta reagir com boas notícias: Robert Lewandowski e Dani Olmo voltaram a treinar com o grupo e podem reforçar o time no próximo compromisso. Ainda assim, a ausência do camisa 8 é considerada uma das mais sentidas no elenco blaugrana.
