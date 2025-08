Bruno Fernandes classificou o desempenho do Manchester United como “preguiçoso” após o empate por 2 a 2 com o Everton, no último domingo (3), em amistoso válido pela Premier League Summer Series. Apesar do título conquistado na competição preparatória nos Estados Unidos, o capitão da equipe cobrou mudanças e pediu reforços para aumentar a competitividade interna.

— Tem sido uma pré-temporada positiva, boa para criar laços com os jogadores [...] Mas hoje parecíamos um pouco preguiçosos e isso precisa mudar — afirmou o meio-campista em entrevista à "Sky Sports".

Fernandes destacou a necessidade de mais qualidade no elenco e defendeu a chegada de novos nomes antes do encerramento da janela de transferências.

— Não quero criticar ninguém diretamente, mas ficou claro que precisamos de mais competição dentro do elenco. Precisamos de mais qualidade para elevar o nível de todos e tornar a titularidade algo a ser conquistado com mais esforço — pontuou o português.

O técnico Ruben Amorim também comentou sobre o planejamento do clube no mercado.

— Estamos sempre buscando melhorar a equipe, mas tudo depende do mercado e das possíveis saídas. Ainda assim, estou satisfeito com o grupo que temos — disse o treinador.

Com gols de Bruno Fernandes e Mason Mount, o Manchester United empatou em 2 a 2 com o Everton no último jogo da Premier League Summer Series (Foto: Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Atuação do Manchester United no mercado da bola

Até o momento, o United anunciou três contratações para o elenco principal: os atacantes Matheus Cunha (ex-Wolverhampton) e Bryan Mbeumo (ex-Brentford), além do lateral Diego Leon, vindo do Cerro Porteño.

O clube também monitora a situação do centroavante Benjamin Sesko, do Leipzig. Segundo a "The Athletic", o esloveno de 22 anos é o principal alvo caso a equipe decida investir em um novo atacante nesta janela. O Newcastle também disputa a contratação, mas teve uma oferta de 80 milhões de euros recusada pelo clube alemão na última semana.

