Darwin Núñez, do Liverpool, se torna prioridade de gigante saudita

O Al-Hilal definiu Darwin Núñez, do Liverpool, como prioridade para reforçar o ataque na temporada do futebol saudita. Segundo informações do "The Athletic", da Inglaterra, o uruguaio é o principal alvo da equipe do técnico Simone Inzaghi, e o clube árabe irá enviar uma proposta formal nesta semana.

A diretoria do Al-Hilal busca reforçar o plantel com base na visão do treinador italiano, que chegou ao time de paraquedas no início do Mundial de Clubes. O plano é ter mais jovens estrangeiros no elenco e construir uma estrutura sólida para o início da próxima temporada. Já negociou, sem sucesso, com Osimhen, Isak e Sesko.

Além dos sauditas, Núñez despertou o interesse do Napoli e do Milan, e tem chance deixar os Reds ainda nesta janela de transferências. O atacante uruguaio continua defendendo o Liverpool durante a pré-temporada, mas a chegada de Ekitiké, e a possibilidade dos ingleses contratarem Isak, artilheiro da Premier League e do Newcastle, aumentam as especulações sobre o fim da passagem do jogador em Anfield.

Darwin Núñez em ação pelo Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Veja o desempenho de Darwin Núñez na temporada pelo Liverpool

Contratado junto ao Benfica em 2022 por 100 milhões de euros com grande expectativa, Darwin Núñez viveu altos e baixos no Liverpool. Nas duas primeiras temporadas, o uruguaio balançou as redes 33 vezes e deu 17 assistências.

Contudo, o jogador teve a temporada passada apagada na Inglaterra: marcou apenas sete gols e distribuiu cinco assistências em 47 partidas. Com o espaço reduzido em Anfield, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de um novo capítulo na carreira.

