Xabi Alonso enfrentará velho problema no Real Madrid; entenda

Xabi Alonso assumirá o comando do Real Madrid na temporada 2025/26 com um desafio conhecido: a baixa conversão da equipe em cobranças de pênalti. O treinador já conviveu com esse tipo de problema no Bayer Leverkusen, seu último clube, e agora encontrará uma situação semelhante em Madrid.

Na temporada passada, o Real Madrid teve 19 pênaltis a favor — mais do que qualquer outro time das grandes ligas europeias —, mas desperdiçou sete, o equivalente a 36,8% de erro. Nenhuma outra equipe de elite falhou tanto. Os principais responsáveis por esses erros foram Mbappé (3), Vinicius Jr. (2), além de Jude Bellingham e Federico Valverde.

Mbappé desperdiçou uma cobrança de pênalti na derrota por 2 a 0 para o Liverpool na fase de liga da Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

A questão ganhou ainda mais destaque nas fases decisivas da última Champions League. No jogo de volta das oitavas de final contra o Atlético de Madrid, por exemplo, Mbappé sofreu um pênalti, mas deixou a cobrança para Vinicius, que acabou mandando para fora. A ausência do francês na disputa gerou dúvidas sobre sua confiança naquele momento.

Mbappé, que começa a temporada com a camisa 10 e papel central no ataque merengue, ao longo da carreira converteu 50 pênaltis e errou 13, com aproveitamento de 79,3%. Vinicius, por sua vez, tem índice inferior: 66%, com oito acertos em 12 tentativas.

Nos últimos anos, o aproveitamento do Real Madrid nas penalidades tem oscilado: em 2020/21, o time teve aproveitamento de 100%, mas desde então os números caíram: 12 de 16 em 2021/22, 14 de 18 em 2022/23, e apenas 5 de 9 em 2023/24 — o pior desempenho recente, com 44,4% de erros.

Xabi Alonso durante o jogo entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Pênaltis são problema para Xabi Alonso desde o Leverkusen

O histórico recente de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen também envolve inconsistências. Na última temporada, o clube alemão desperdiçou três de sete pênaltis: dois com Wirtz e um com Boniface. Já na temporada anterior — marcada pela dobradinha nacional e o vice-campeonato da Europa League — o Leverkusen converteu todas as 12 penalidades que teve, utilizando cinco cobradores diferentes.

