O Manchester United negocia com o RB Leipzig a contratação do atacante Benjamin Sesko e aparece como favorito na disputa com o Newcastle, segundo informações da Sky Sports. Apesar de ainda não ter apresentado uma proposta oficial, o clube de Old Trafford discute internamente os valores e a forma de pagamento, enquanto aguarda o desfecho dessas conversas para decidir se fará uma investida formal.

O esloveno de 21 anos está aberto aos dois projetos apresentados, mas, de acordo com uma fonte ouvida pelo jornal inglês, tende a optar pelo Manchester United. A preferência pelo clube comandado por Ruben Amorim pode ser um trunfo importante na reta final das negociações.

Já o Newcastle partiu na frente e, no sábado, apresentou uma oferta no valor de 80 milhões de euros (cerca de 513,6 milhões de reais), incluindo bônus. As discussões com o Leipzig continuam, principalmente em torno da estrutura do acordo, mas a primeira proposta foi recusada.

Havia a expectativa de que o United precisasse negociar saídas para poder investir pesado em um novo centroavante. No entanto, segundo a Sky Sports, apesar da prioridade ser a venda de jogadores, o clube tem margem para contratar antes - desde que concretize saídas antes do fechamento da janela.

Isak no Liverpool pode intensificar a corrida por Sesko

Isak foi o vice-artilheiro da Premier League 2024/25 (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

O Liverpool deu o primeiro passo oficial para contratar Alexander Isak, mas viu sua proposta ser recusada pelo Newcastle. O atacante sueco, um dos destaques da última temporada da Premier League, quer deixar o clube e já treina longe do elenco principal. Se o time do norte da Inglaterra perder Isak, terá que ir ao mercado repor

O Newcastle rejeitou uma proposta formal do Liverpool pela contratação do centroavante Alexander Isak. Segundo a imprensa britânica, os Reds demonstraram interesse em fechar um acordo na casa das 120 milhões de libras (cerca de R$ 888 milhões), mas ouviram um "não" como resposta.

