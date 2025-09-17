Após eliminar Maccabi Tel Aviv, Dinamo de Kiev e Estrela Vermelha, o Pafos iniciará nesta quarta-feira (17) a sua caminhada na Champions League 25/26. Um dos heróis do Sheriff na épica vitória sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu em 2021, o brasileiro Bruno Felipe revelou a sua expectativa para mais uma estreia no torneio continental, dessa vez contra o Olympiacos.

continua após a publicidade

➡️ Com chuva de gols e brasileiro em destaque, veja os resultados da Champions League nesta terça-feira (16)

— A Champions é o patamar mais alto que um atleta pode atingir, quando tratamos de competições interclubes. Já tive a oportunidade de disputá-la e posso atestar a sua grandeza. Vamos em busca de um bom resultado, mesmo atuando fora de casa — declarou.

O confronto será realizado às 13h45, hora de Brasília, na Grécia. E, se a abertura parece dura para o clube cipriota, a segunda rodada promete ainda mais dificuldade. No dia 30, Bruno e seus companheiros receberão o Bayern de Munique. O jogador projetou a partida de maneira otimista.

continua após a publicidade

— Enfrentar equipes desse nível é uma grande oportunidade para todos, jogadores e agremiação. Ninguém tem dúvida do tamanho do obstáculo que teremos pela frente, mas ressalto, nós acreditamos no nosso potencial — encerrou.

Bruno Felipe em ação em treino do Pafos (Foto: Divulgação/Pafos)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Conheça o Pafos ⚽

Fundado em 2014, o Pafos FC é o fruto da união de dois clubes locais, a fim de formar uma equipe mais competitiva no cenário local. Dez anos depois, o clube atingiu um marco histórico ao qualificar-se para a Conference League, a primeira participação da entidade em torneios continentais. O sucesso não se restringiu ao cenário europeu: o clube manteve-se competitivo e conseguiu seu primeiro no Campeonato Cipriota em 2024/25, garantindo uma vaga na Champions League pela primeira vez em sua história.

Para alcançar patamares mais elevados, a instituição contou com a contribuição de diversos profissionais estrangeiros, entre eles muitos brasileiros. O principal destaque é o atacante Jairo, que atuou pelo Pafos entre 2021 e 2025. Ao todo, foram 163 partidas, 59 gols e 47 assistências. Sua trajetória está diretamente ligada aos maiores êxitos do clube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.