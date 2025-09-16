Vini Jr e Rodrygo são coadjuvantes em grande partida de Mbappé
Brasileiros sofreram os pênaltis que foram convertidos pelo francês
O Real Madrid começou a Champions League com vitória de virada por 2 a 1 sobre o Olympique de Marseille, no Santiago Bernabéu. O grande protagonista foi Mbappé, autor dos dois gols merengues – ambos de pênalti. Já os brasileiros Vini Jr e Rodrygo tiveram papéis importantes nas jogadas dos pênaltis, mas ficaram em segundo plano diante da atuação decisiva do francês.
Rodrygo começou como titular no ataque e foi o mais incisivo do Real Madrid no primeiro tempo. Mesmo recebendo poucas bolas, mostrou velocidade e objetividade, levando perigo ao goleiro Rulli em finalizações e dribles. Foi dele a jogada que originou o primeiro pênalti: partiu da ponta, avançou para a área, driblou Kondogbia e sofreu a falta do zagueiro, em penalidade que Mbappé converteu para empatar a partida.
Na segunda etapa, Xabi Alonso promoveu a entrada de Vini Jr no lugar de Rodrygo. O camisa 7 encontrou um cenário mais complicado, com o jogo truncado e o Real Madrid com um a menos após a expulsão de Carvajal. Ainda assim, o brasileiro foi o ponto de desequilíbrio no ataque, chamando a responsabilidade e liderando as investidas pela esquerda. Foi em uma dessas jogadas que Vini Jr, tabelando com Tchouaméni e Mbappé, finalizou para o gol; a bola desviou em Medina e bateu na mão do zagueiro, gerando o segundo pênalti convertido por Mbappé.
Se Rodrygo foi quem abriu o caminho para o empate, Vini Jr consolidou a virada. Ambos tiveram participação direta, mas os dois acabaram como coadjuvantes diante do protagonismo de Mbappé. O francês mostrou frieza nas cobranças, transformando em gols as duas principais chances do Real Madrid.
Mbappé alcança marca histórica
Além de decidir a partida, Mbappé atingiu uma marca histórica: chegou a 50 gols com a camisa do Real Madrid em apenas 64 partidas, tornando-se o jogador a alcançar essa marca mais rapidamente desde Cristiano Ronaldo, em 2010. Com isso, confirma o status de referência absoluta do ataque merengue nesta temporada. O técnico Xabi Alonso, aliás, já deixou claro que a responsabilidade das penalidades é do francês – algo que trouxe estabilidade ao elenco depois das indefinições vistas no passado.
O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, para enfrentar o Espanyol em partida válida por La Liga.
