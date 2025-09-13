Barcelona tem problemas após Data Fifa; veja

O Barcelona tem problemas após a Data Fifa e deve entrar em campo com um time bastante modificado para o duelo contra o Valencia, neste domingo (14), pelo Campeonato Espanhol. O treinador Hansi Flick lida com jogadores desgastados por viagens longas e outros que voltaram com problemas físicos, e estuda poupar alguns titulares de olho no calendário que irá se intensificar.

A 'dor de cabeça' para o Barcelona

Os primeiros problemas aparecem no setor defensivo. O zagueiro Ronald Araújo pode ser poupado após a longa viagem de volta do Chile. A ideia é preservá-lo para a estreia na Champions League, na quinta-feira, contra o Newcastle. Na lateral esquerda, Alejandro Balde é desfalque certo por lesão, com Gerard Martín sendo seu substituto imediato.

No meio-campo, a situação também é delicada. Além da ausência já conhecida de Gavi, o holandês Frenkie de Jong retornou da seleção com problemas físicos e é mais um que pode ser poupado. Para sua vaga, o jovem Casadó é o favorito.

No ataque, a dúvida é sobre o brasileiro Raphinha. Ele vem de uma longa viagem e de um jogo pela Seleção Brasileira a mais de 4.000 metros de altitude, na Bolívia. Marcus Rashford pode ganhar a vaga.

(Foto: Vitor Silva/CBF)

O motivo das mudanças: maratona à vista

A principal razão para tantas possíveis mudanças é o calendário apertado. Após semanas com apenas um jogo, o Barcelona agora terá a estreia na Champions League contra o Newcastle na próxima quinta-feira (18), iniciando uma longa maratona de duas partidas por semana. Por isso, a gestão do elenco se torna prioridade para Hansi Flick.

