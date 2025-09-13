Barcelona tem problemas após Data Fifa; veja
Técnico alemão deve poupar peças contra o Valencia
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona tem problemas após a Data Fifa e deve entrar em campo com um time bastante modificado para o duelo contra o Valencia, neste domingo (14), pelo Campeonato Espanhol. O treinador Hansi Flick lida com jogadores desgastados por viagens longas e outros que voltaram com problemas físicos, e estuda poupar alguns titulares de olho no calendário que irá se intensificar.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mbappé brilha e comanda vitória do Real Madrid contra a Real Sociedad
Futebol Internacional13/09/2025
- Futebol Internacional
Arne Slot abre jogo sobre negociação frustrada do Liverpool: ‘Seria ridículo se eu negasse’
Futebol Internacional13/09/2025
- Futebol Feminino
Atleta do Barcelona faz gol antológico de calcanhar; veja lance
Futebol Feminino13/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A 'dor de cabeça' para o Barcelona
Os primeiros problemas aparecem no setor defensivo. O zagueiro Ronald Araújo pode ser poupado após a longa viagem de volta do Chile. A ideia é preservá-lo para a estreia na Champions League, na quinta-feira, contra o Newcastle. Na lateral esquerda, Alejandro Balde é desfalque certo por lesão, com Gerard Martín sendo seu substituto imediato.
No meio-campo, a situação também é delicada. Além da ausência já conhecida de Gavi, o holandês Frenkie de Jong retornou da seleção com problemas físicos e é mais um que pode ser poupado. Para sua vaga, o jovem Casadó é o favorito.
No ataque, a dúvida é sobre o brasileiro Raphinha. Ele vem de uma longa viagem e de um jogo pela Seleção Brasileira a mais de 4.000 metros de altitude, na Bolívia. Marcus Rashford pode ganhar a vaga.
O motivo das mudanças: maratona à vista
A principal razão para tantas possíveis mudanças é o calendário apertado. Após semanas com apenas um jogo, o Barcelona agora terá a estreia na Champions League contra o Newcastle na próxima quinta-feira (18), iniciando uma longa maratona de duas partidas por semana. Por isso, a gestão do elenco se torna prioridade para Hansi Flick.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias