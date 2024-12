Manchester City registra receita recorde de R$ 5,4 bilhões na temporada 2023/24

O Manchester City divulgou nesta sexta-feira (13) que registrou o terceiro ano consecutivo de recorde em suas receitas. Na temporada 2023/2024, o clube inglês teve ganhos totais de 715 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 5,4 bilhões na cotação atual. O lucro registrado neste período foi de 73,8 milhões de libras esterlinas (R$ 563 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid quebra recorde de receita na temporada europeia

O valor das receitas da temporada 23/24 supera o obtido na temporada anterior em 3 milhões. O lucro, no entanto, sofreu uma redução de 8%, em relação ao ano da tríplice coroa.

Segundo o relatório, os fluxos de receita comercial, de jogos e de transmissão permaneceram fortes. Os dias de jogos, por exemplo, renderam ao clube 75,6 milhões de libras esterlinas (R$ 576,8 milhões), um aumento de 3,7 milhões de libras esterlinas. Já a receita de transmissão foi de 294,7 milhões de libras esterlinas (R$ 2,2 bilhões) e outras receitas comerciais foram de 344,7 milhões de libras esterlinas (R$ 2,6 bilhões).

continua após a publicidade

Haaland comemora gol em Manchester City x Feyenoord (Foto: Darren Staples/AFP)

O time também se deu bem com a venda de jogadores. Na temporada 23/24, o lucro deste quesito foi de 139 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 1 bilhão), 17 milhões a mais do que o período anterior.

- Nossa ambição constante de atingir e alcançar o sem precedentes é uma marca da organização que nos tornamos. Dentro e fora do campo, nossa paixão pelo próximo desafio é sustentada por um planejamento deliberado e detalhado e por uma crença compartilhada na cultura de aprendizagem colaborativa que construímos - afirma Khaldoon Al Mubarak, presidente do City.

continua após a publicidade

Fora de campo

Também de acordo com o relatório, o Manchester City foi o clube mais assistido do mundo, atraindo uma audiência televisiva global de 694 milhões de pessoas em todas as competições.

Nas redes sociais, o clube também teve o maior número de visualizações entre os membros da Premier League, mais de 10 bilhões somando Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O outro lado

Apesar do relatório anual do clube trazer um cenário positivo, o clube enfrenta investigações financeiras, num caso que é chamado de "O Julgamento do Século". O City é acusado de ter violado 115 vezes as regras de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League desde 2009. O veredito da justiça deve sair entre janeiro e fevereiro de 2025.