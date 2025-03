Prioridades de Dorival, Matheus Cunha e João Pedro somam números modestos na Premier League

Prioridades de Dorival Jr no ataque da Seleção Brasileira, Matheus Cunha e João Pedro somam números modestos na Premier League. O centroavante do Wolverhampton marcou 13 gols, enquanto o jovem do Brighton balançou as redes em oito oportunidades.

Com os números somados, a dupla que foi convocada para defender o Brasil nos jogos contra Colômbia e Argentina possui 21 gols no Campeonato Inglês. A marca é exatamente igual a de Haaland, do Manchester City, mas menor em relação a de Salah, do Liverpool, que já fez 27 gols na atual temporada da Premier League.

Na principal competição doméstica da Inglaterra, Matheus Cunha possui uma média de um gol a cada duas partidas, embora nunca tenha balançado as redes pela Seleção Brasileira. Por outro lado, João Pedro, que foi titular contra a Colômbia, tem uma média de um gol a cada três jogos aproximadamente sem também nunca ter feito um gol pelo Brasil.

No banco de reservas, Dorival Jr tinha Endrick como uma de suas opções, embora o jovem tenha sido chamado somente por conta da lesão de Neymar. O jogador do Real Madrid tem um gol a cada 82 minutos, o que representa uma média melhor em relação a Matheus Cunha (um gol a cada 158 minutos) e João Pedro (um gol a cada 229 minutos), que foram as prioridades da Seleção Brasileira.

Os centroavante da atual lista do Brasil somam apenas 29 gols em 2024/2025, o que escancara a ausência de um artilheiro. O trio tem menos gols do que Giökeres (40), Lewandowski (35), Salah (32), Kane (32), Dembélé (30) e outros nomes do futebol mundial.

Contra a Argentina, Dorival Jr seguirá contando com Matheus Cunha, João Pedro e Endrick dentre as opções para comandar o ataque do Brasil. E buscar uma alternativa, uma resposta em campo para que os atacantes tenham mais oportunidades, visto que a dupla ontem somou apenas um chute bloqueado em toda a partida.