Flamengo melhor que 70% da Premier League? Compare finanças

Em entrevista recente, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deu uma declaração polêmica envolvendo o rubro-negro e os times Premier League, uma das principais competições nacionais de clubes no mundo. O executivo afirmou que o time carioca é melhor que 70% das equipes que disputam a liga inglesa de futebol. Mas qual o patamar que a equipe brasileira ocupa em comparação aos rivais gringos?

O Lance! Biz fez um levantamento comparando o investimento nas folhas salariais pagas pelos clubes ingleses e pelo Flamengo. Em levantamento feito no fim de 2024, quando o rubro-negro venceu a Copa Do Brasil, a equipe comandada por Filipe Luis foi apontada como a 45ª maior folha salarial em lista que envolve times europeus.

Flamengo lança linha de uniformes especiais para os torcedores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com dados disponibilizados pela plataforma Capology, especializada em salários dos clubes, a lista reuniu 234 equipes. O Flamengo tem um gasto anual de pouco mais de 51 milhões de euros, cerca de R$ 315 milhões na cotação mais atual. Isso coloca o rubro-negro carioca à frente de rivais europeus como Benfica (50,2 mi de euros), Lille (40, 9 mi de euros) e Ajax (40,2 mi de euros).

Mas ao comparar com os times ingleses, o Flamengo não tem a mesma vantagem. A Premier League se destaca por ser a liga mais rica entre as europeias e por ter a capacidade de investir em altos salários para os seus jogadores. Segundo informações do site Sportrac, também especializado no levantamento de folha salarias, 18 das 20 equipes da liga inglesa têm pagamentos anuais acima do rubro-negro.

O Flamengo ficaria na 19ª colocação entre os 21 clubes e à frente do Brentford (46,6 mi de euros) e do Ipswich Town (39,5 mi de euros). Esse último, aliás, briga contra o rebaixamento na temporada 2024/25.

Na ponta da lista estão gigantes como Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal e o Aston Villa, que apesar de não estar no "big six", grupo dos seis maiores times da Inglaterra, tem feito altos investimentos e subiu na lista de investimentos.

Vale ressaltar que os valores não são determinantes para confirmar o bom desempenho, ou não, de uma equipe dentro de campo. Porém, a quantia investida nos salários reflete o cenário vivido pela liga que as equipes jogam e o poder de investimento dos times, que também passa pela qualidade das contratações. Ao comparar Brasil e Inglaterra, as ligas ainda vivem patamares diferentes, principalmente pelo fato da liga europeia ser desproporcional dos próprios concorrentes no continente.

Veja lista dos times ingleses que mais gastam com salários