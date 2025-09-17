Brasileiro tem é destaque negativo em rodada de Champions League

Luiz Júnior viveu uma noite para esquecer na Champions League. O goleiro brasileiro do Villarreal marcou contra a própria meta e acabou sendo o personagem negativo da vitória do Tottenham por 1 a 0, nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da fase de liga da competição europeia. O erro logo no início comprometeu a atuação do Submarino Amarelo, que não conseguiu se recuperar.

Logo aos quatro minutos, Lucas Bergvall recebeu na direita e cruzou para Richarlison. Antes que a bola chegasse ao atacante brasileiro, Luiz Júnior tentou interceptar e, no movimento, empurrou a bola para dentro do próprio gol. A falha decretou o placar final ainda no começo do jogo e transformou o brasileiro em alvo de críticas nas redes sociais e na imprensa espanhola.

Luiz Júnior após o gol contra, no duelo de Champions League (Foto: Reprodução/X)

Apesar do erro, o Villarreal não se abateu totalmente. A equipe chegou a dominar a posse de bola no primeiro tempo, trocou passes no campo ofensivo e criou duas boas chances para empatar, mas parou na defesa inglesa. No segundo tempo, o duelo seguiu equilibrado, com ataques dos dois lados, mas sem mudanças no placar. O Tottenham administrou a vantagem e saiu com os primeiros três pontos no Grupo.

Quem é Luiz Júnior, goleiro que falhou na Champions League

O frango ofuscou o momento de ascensão do goleiro. Piauiense de 24 anos, Luiz Júnior é pouco conhecido no Brasil – jogou pelo Atlético Diadema e teve passagem pelo Mirassol na Copa São Paulo de 2019 antes de se transferir para o Famalicão, de Portugal. Depois de quatro temporadas no futebol lusitano, chamou atenção do Villarreal e chegou ao clube espanhol no ano passado. Terminou a última temporada como titular e vinha ganhando sequência nesta edição da Champions.

Em entrevista recente ao “Uol”, o goleiro havia projetado maior reconhecimento no Brasil e até sonhado com seleção.

– Vou trabalhar como sempre para continuar jogando e ser titular. Espero que meu nome seja mais falado no Brasil. A ideia é fazer uma boa temporada por aqui. E, sendo assim, por que não considerar um lugar na seleção? – disse o jogador.

