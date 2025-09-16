Com gol contra brasileiro, Tottenham vence Villarreal na estreia da Champions

O Tottenham venceu o Villarreal por 1 a 0, nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League, no Tottenham Hotspur Stadium. O goleiro Luiz Júnior foi responsável pelo gol contra que deu a vitória aos ingleses.

Com o resultado, o Tottenham conquista os primeiros três pontos e sobe para o G6 da tabela de classificação da fase de liga da Liga dos Campeões. Os Spurs mantêm boa sequência no início de temporada, com três quatro vitórias, duas derrotas e um empate, no vice-campeonato da Supercopa da Uefa contra o PSG.

Do outro lado, o Villarreal começou sua quinta participação na Champions em baixa. O Submarino Amarelo, comandado por Marcelino, faz campanha instável na La Liga após duas vitórias iniciais, um empate e derrota para o Atlético de Madrid.

Como foi a partida entre Tottenham e Villarreal?

Na estreia das equipes na Champions League, o Tottenham contou com ajuda do Villarreal logo nos primeiros três minutos para abrir o placar. Em falha, o goleiro brasileiro Luiz Júnior segurou cruzamento de Bergvall, mas soltou a bola para o próprio gol.

Jogadores do Tottenham comemoram gol sobre Villarreal na estreia da Champions League (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Com a vantagem no marcador, o Tottenham teve as melhores chances durante a primeira etapa, mas não conseguiu ampliar. O Villarreal tentou marcar em pressão alta e arriscou bolas longas na tentativa de empatar o duelo.

Na segunda etapa, a tônica da partida mudou. O Tottenham voltou do intervalo mais desligado e viu o Villarreal recuperar as posses. O atacante Pépé foi a válvula de escape e comandou as principais ações do Submarino Amarelo em Londres. O clube comandado por Marcelino foi extremamente superior nos 45 minutos finais.

Apesar dos bons ataques e das chances criadas, o Villarreal não conseguiu converter suas oportunidades em gols. A equipe pressionou o Tottenham em vários momentos, mas não foi o bastante para evitar a derrota. Os espanhóis ainda tiveram uma falta a favor, mas Pépé finalizou para fora.

O que vem por aí?

No próximo sábado (20), o Tottenham visita o Brighton pela quinta rodada da Premier League, às 11h (de Brasília). O Villarreal, no mesmo dia, recebe o Osasuna em casa, pelo Campeonato Espanhol, às 13h30.

