Com gol contra brasileiro, Tottenham vence Villarreal na estreia da Champions
Goleiro Luiz Júnior foi responsável pelo gol contra que deu a vitória aos ingleses
- Matéria
- Mais Notícias
O Tottenham venceu o Villarreal por 1 a 0, nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League, no Tottenham Hotspur Stadium. O goleiro Luiz Júnior foi responsável pelo gol contra que deu a vitória aos ingleses.
Relacionadas
- Fora de Campo
Lance de Mbappé em Real Madrid x Olympique de Marselha viraliza: ‘Imagina se faz’
Fora de Campo16/09/2025
- Fora de Campo
Europeus reagem a falha de titular do Real Madrid: ‘Supervalorizado’
Fora de Campo16/09/2025
- Futebol Internacional
Eleito melhor da partida, Martinelli brilha pelo Arsenal na estreia da Champions
Futebol Internacional16/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Tottenham conquista os primeiros três pontos e sobe para o G6 da tabela de classificação da fase de liga da Liga dos Campeões. Os Spurs mantêm boa sequência no início de temporada, com três quatro vitórias, duas derrotas e um empate, no vice-campeonato da Supercopa da Uefa contra o PSG.
Do outro lado, o Villarreal começou sua quinta participação na Champions em baixa. O Submarino Amarelo, comandado por Marcelino, faz campanha instável na La Liga após duas vitórias iniciais, um empate e derrota para o Atlético de Madrid.
Como foi a partida entre Tottenham e Villarreal?
Na estreia das equipes na Champions League, o Tottenham contou com ajuda do Villarreal logo nos primeiros três minutos para abrir o placar. Em falha, o goleiro brasileiro Luiz Júnior segurou cruzamento de Bergvall, mas soltou a bola para o próprio gol.
Com a vantagem no marcador, o Tottenham teve as melhores chances durante a primeira etapa, mas não conseguiu ampliar. O Villarreal tentou marcar em pressão alta e arriscou bolas longas na tentativa de empatar o duelo.
Na segunda etapa, a tônica da partida mudou. O Tottenham voltou do intervalo mais desligado e viu o Villarreal recuperar as posses. O atacante Pépé foi a válvula de escape e comandou as principais ações do Submarino Amarelo em Londres. O clube comandado por Marcelino foi extremamente superior nos 45 minutos finais.
Apesar dos bons ataques e das chances criadas, o Villarreal não conseguiu converter suas oportunidades em gols. A equipe pressionou o Tottenham em vários momentos, mas não foi o bastante para evitar a derrota. Os espanhóis ainda tiveram uma falta a favor, mas Pépé finalizou para fora.
O que vem por aí?
No próximo sábado (20), o Tottenham visita o Brighton pela quinta rodada da Premier League, às 11h (de Brasília). O Villarreal, no mesmo dia, recebe o Osasuna em casa, pelo Campeonato Espanhol, às 13h30.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias