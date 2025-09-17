menu hamburguer
Bruno Guimarães se rende à Barcelona: ‘Me fizeram gostar de futebol’

Newcastle e Barcelona se enfrentarão nesta quinta-feira (18)

Captura de tela 2024-08-19 140700
imagem cameraBruno Guimarães em ação pelo Newcastle (Foto: Divulgação / Newcastle)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 17/09/2025
13:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dia antes da estreia do Newcastle na Champions League, Bruno Guimarães, capitão da equipe inglesa, concedeu entrevista coletiva no St. James’ Park e demonstrou toda sua admiração pelo Barcelona, adversário desta quinta-feira (18). O brasileiro falou sobre suas expectativas para o duelo, comentou sobre nomes do time catalão e explicou como o Barcelona influenciou sua carreira.

continua após a publicidade

Na coletiva, o camisa 39 admitiu que cresceu assistindo aos craques do Barcelona e que a equipe catalã teve um papel fundamental na sua paixão pelo futebol. Desde criança, acompanhava os jogos da equipe e sempre se encantou com a filosofia da equipe blaugrana, e por isso, o Newcastle tem que fazer um grande jogo, pois o adversário é uma das melhores equipes do mundo.

continua após a publicidade

– Foi o time e os jogadores do Barcelona que me fizeram amar o futebol. Ronaldinho é o que mais me marcou. Depois vieram Messi, Neymar, Suárez, Iniesta… Mal posso esperar para jogar. Eu adorava assistir ao Barcelona jogar por causa desses jogadores. Temos que jogar o nosso melhor futebol, porque agora o Barça é um dos melhores do mundo", disse Bruno – disse Bruno.

➡️ Manchester United bate recorde impressionante após pior temporada da história

A relação de Bruno Guimarães com o Barcelona

Bruno Guimarães já foi um dos grandes alvos da equipe de Hansi Flick no mercado. Deco mirou o brasileiro e o via como um substituto perfeito para Busquets, quando o ídolo deixou o clube para defender o Inter Miami. Entretanto, o Barcelona passava por uma grave crise econômica, e os valores pedidos pelo Newcastle afastaram totalmente um casamento entre o brasileiro e o Barcelona. Perguntado sobre isso, o brasileiro revelou que, apesar das especulações de mercado, nunca houve um contato oficial para que vestisse a camisa blaugrana.

continua após a publicidade

– Nunca houve nenhum contato. No Brasil, nós assistimos muito a La Liga e o Barcelona sempre me encantou – afirmou.

Bruno Guimarães pelo Newcastle
Bruno Guimarães pelo Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)

Sobre o atual elenco do Barcelona, Bruno Guimarães foi perguntado sobre Lamine Yamal, onde afirmou que o jovem atacante é um dos melhores do mundo, mas o time não se resume só a ele. Na verdade, a equipe culé tem Pedri e Raphinha, que segundo o capitão do Newcastle, também são grandes jogadores.

– Yamal é um dos melhores do mundo. Mas não vamos jogar contra Lamine, jogaremos contra o Barcelona, que tem grandes jogadores como Pedri, Raphinha… Não jogamos contra Lamine Yamal, jogamos contra o Barça – comentou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

