menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester United bate recorde impressionante após pior temporada da história

Red Devils vivem fase desastrosa no último ano

Técnico do Manchester United, Rúben Amorim em jogo contra o Fulham, pela Premier League
imagem cameraTécnico do Manchester United, Rúben Amorim em jogo contra o Fulham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 17/09/2025
13:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Manchester United divulgou nesta semana uma receita recorde de 666,5 milhões de libras (cerca de R$ 4,8 bilhões) no último ano fiscal, apesar do desempenho esportivo desastroso da equipe masculina, que terminou em 15º lugar na Premier League 2024/25, sua pior colocação desde o rebaixamento em 1973/74.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o clube, o resultado foi impulsionado principalmente pelo início do contrato de patrocínio com a Snapdragon, que rendeu 333,3 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,4 bilhões) em receitas comerciais, e também por uma arrecadação recorde em dias de jogo, com 160,3 milhões de libras (cerca de R$ 1,16 bilhões) até 30 de junho de 2025.

continua após a publicidade

— Gerar receitas recordes em um ano tão desafiador demonstra a resiliência que é marca registrada do Manchester United — afirmou o CEO Omar Berrada, destacando que o clube trabalha “no longo prazo” para se recuperar.

Apesar da receita histórica, o United registrou prejuízo de 33 milhões de libras, uma redução de 70,8% em relação ao ano anterior (113,2 milhões).

Cortes em massa do United impactaram nas receitas

Nos últimos dois anos, o número de funcionários caiu de 1.100 para 700 após cortes polêmicos, criticados pelo momento de crise esportiva. O clube afirma que a medida permitirá mais capacidade de investimento no elenco.

continua após a publicidade

Os gastos com salários caíram 51,5 milhões de libras, reflexo da ausência da equipe na Champions League, que reduziu em 25% os salários dos jogadores. As contas também registraram 36,6 milhões de libras em pagamentos de multas recisórias a ex-funcionários, incluindo os técnicos Erik ten Hag e Ruud van Nistelrooy e o diretor Dan Ashworth.

Já a dívida de longo prazo continua em 471,9 milhões de libras (por volta de R$ 3,42 bilhões), além de um aumento no crédito rotativo para 165,1 milhões de libras. O montante devido em transferências parceladas também cresceu, alcançando 564,6 milhões de libras, contra os 424,9 milhões no ano anterior.

Perspectivas positivas

Mesmo sem disputar competições europeias nesta temporada, o United projeta uma receita entre 640 milhões e 660 milhões de libras até junho de 2026. O clube ainda defende os gastos de 156,8 milhões de libras feitos após 30 de junho, com as contratações de Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e Senne Lammens, como parte da estratégia para retomar a boa fase esportiva.

Bryan Mbeumo assina contrato com o Manchester United
Bryan Mbeumo é um dos reforços do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias