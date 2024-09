Al-Nassr se beneficiou de aporte do PIF local para contratar estrangeiros (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 09:22 • Riade (SAU)

O brasileiro Alex Telles deixou o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O atleta optou por rescindir seu contrato com os Cavaleiros de Najd, que tinha duração até o fim do primeiro semestre de 2025.

Agora, o lateral-esquerdo está livre no mercado, e pode retornar ao Brasil ou encontrar um novo clube no exterior. Segundo a imprensa internacional, um clube da Turquia manifestou interesse em seu futebol e pode se aproximar nos próximos dias.

Alex foi uma das contratações do Al-Nassr no meio de 2023. Após Cristiano abrir as portas para o futebol no Oriente Médio em dezembro do ano anterior, o clube contou com o aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local para fazer diversos investimentos, como Otávio, Sadio Mané, Brozovic, Laporte e, mais recentemente, Wesley, do Corinthians.

Pela equipe saudita, Telles fez 38 jogos, contribuindo com três gols e cinco assistências. Em 2024-25, o jogador chegou a entrar em campo quatro vezes: duas pela Supercopa Saudita e duas pela Saudi Pro League.