Seleção, Messi fora, Cristiano Ronaldo e clássicos europeus: o que você precisa saber sobre a Data Fifa

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Os principais campeonatos do mundo - incluindo o Brasileirão! - entrarão em uma breve pausa a partir desta segunda-feira (2) para a Data Fifa de setembro, a primeira após a disputa da Eurocopa e da Copa América, dois dos principais torneios de seleções além da Copa do Mundo.

Entre as principais atrações do período, estão os dois jogos da Seleção Brasileira diante de Equador e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e o início da Uefa Nations League, com direito a clássicos e reedição de final de Mundial.

Os jogos de Argentina e Portugal também são destaque, embora por motivos diferentes: os sul-americanos encaram Chile e Colômbia, também pelas eliminatórias, sem Lionel Messi, machucado (lesão nos ligamentos do tornozelo direito); os europeus, por sua vez, contam com o retorno de Cristiano Ronaldo após a campanha frustrante na Euro. Veja a seguir os destaques da Data Fifa de setembro:

🟢🟡 Seleção Brasileira

O time comandado por Dorival Júnior tenta se recuperar da péssima impressão deixada na Copa América em jogos diante de Equador e Paraguai, pelas 7ª e 8ª rodadas das eliminatórias da Copa. O Brasil tem sete pontos conquistados até aqui e ocupa a sexta posição da tabela, ou seja, a última vaga direta para o Mundial.

Entre os destaques desta convocação, estão os atacantes Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo. Raphinha, que começou a temporada em alto nível pelo Barcelona, está suspenso do primeiro jogo e, por isso, não foi convocado pelo treinador da Amarelinha.

Brasil x Equador - Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) - Data e hora: sexta-feira, 6 de setembro, às 22h (hora de Brasília)

Paraguai x Brasil - Local: Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR) - Data e hora: terça-feira, 10 de setembro, às 21h30 (hora de Brasília)

Estêvão, do Palmeiras, é uma das caras novas da Seleção Brasileira para os jogos da Data Fifa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

🚩O início da Uefa Nations League

Para os fãs do futebol europeu que entraram em abstinência com fim da última Eurocopa, pode matar a saudade das seleções do Velho Continente com o início da Liga de Nações. Nesta competição, as equipes são divididas em grupos, distribuídos por quatro divisões (A, B, C e D), de acordo com o rendimento da competição anterior - com acesso e descenso, como um campeonato de pontos corridos.

Vale lembrar que as divisões A, B e C têm quatro grupos de quatro seleções cada. Na divisão D, são apenas dois grupos com três seleções. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para o mata-mata, disputado em jogo único das quartas de final até a decisão.

A Espanha ostenta os títulos de atual campeã da Eurocopa (foto) e da própria Nations League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Entre os jogos mais importantes das primeiras rodadas da competição, estão os clássicos entre França e Itália, pelo Grupo 2; e Holanda e Alemanha, pelo Grupo 3 da Divisão A. O duelo entre Suíça e Espanha, pelo Grupo 4 da mesma divisão, também merece destaque. E para os curiosos pela história do futebol, Alemanha e Hungria reeditam a final da Copa do Mundo de 1954.

🐐Cristiano Ronaldo e Messi na Data Fifa

Os dois jogadores mais relevantes do futebol mundial na última década sempre atraem as atenções quando o assunto é Data Fifa. Desta vez, no entanto, apenas um deles entrará em campo - o outro sequer foi convocado.

Depois de sensibilizar o mundo durante a disputa da Eurocopa, por perder um pênalti na prorrogação, Cristiano Ronaldo volta a defender as cores de Portugal nas partidas diante de Croácia e Escócia, ambos pela Nations League. Em entrevista recente, o craque não deu indícios de que pretende se aposentar de sua seleção, mas deixou claro: quando o fizer, não avisará a ninguém. Em outras palavras: cada jogo pode ser o último, então vale a pena desfrutar enquanto ainda há tempo.

O choro de Cristiano Ronaldo após perder pênalti na última Eurocopa comoveu o mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Do lado de cá do Oceano Atlântico, Lionel Messi nem chegou a ser convocado pele técnico da Argentina, Lionel Scaloni, graças a uma lesão no tornozelo direito sofrida na final da última Copa América - da qual saíram vencedores. Ainda assim, vale a pena acompanhar os nossos "hermanos", que lideram as eliminatórias sul-americanas com 15 pontos em seis partidas disputadas.