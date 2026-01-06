Brasileiro pode deixar o Nottingham Forest nesta janela; veja

O cargo de Edu Gaspar no Nottingham Forest passou a ser alvo de questionamentos em meio à temporada instável da equipe, que acumula quatro derrotas consecutivas na Premier League. Diretor global de futebol do clube, o brasileiro enfrenta pressão interna e tem o futuro colocado em dúvida, segundo informação do jornal inglês "The Telegraph".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Edu foi contratado em julho com um acordo avaliado em mais de 3 milhões de libras por ano. Na apresentação oficial, o Nottingham Forest informou que ele seria responsável por todas as áreas ligadas ao futebol, incluindo contratações, desempenho, estratégia de elenco e desenvolvimento de jogadores. O proprietário do clube, Evangelos Marinakis, via na chegada do ex-diretor esportivo do Arsenal uma oportunidade de fortalecer o projeto esportivo do Forest e de seus outros clubes, Olympiacos e Rio Ave.

continua após a publicidade

Apesar disso, a atuação de Edu Gaspar passou a gerar desgaste nos bastidores, especialmente pela relação conturbada com Nuno Espírito Santo, que deixou o Forest ainda em setembro. De acordo com a imprensa inglesa, o rompimento na comunicação entre ambos foi um dos principais fatores para a saída do treinador português, que comandou a equipe por apenas três jogos na temporada.

Edu Gaspar e Nuno entraram em conflito logo no início do trabalho por divergências em relação a alvos no mercado de transferências, e a relação não foi restabelecida. Pouco antes de deixar o clube, o treinador indicou insatisfação com o ambiente interno.

continua após a publicidade

Nottingham Forest vive crise de resultados na Premier League

Evangelos Marinakis é dono do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, da Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente, o Nottingham Forest ocupa a 17ª colocação da Premier League sob o comando de Sean Dyche, o terceiro técnico da temporada, após as demissões de Ange Postecoglou e do próprio Nuno. A equipe acumula quatro derrotas seguidas no campeonato.

Edu deve acompanhar a partida contra o West Ham, nesta terça-feira (6), em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Ainda assim, a continuidade do brasileiro no cargo segue indefinida, em um contexto no qual sua contratação e a saída conturbada de Nuno Espírito Santo são vistas como episódios diretamente ligados à crise esportiva do Nottingham Forest.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial