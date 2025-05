Al-Hilal prepara proposta recorde para contratar Bruno Fernandes

Sem Mohamed Salah, que renovou seu contrato com o Liverpool, o Al-Hilal volta ao mercado para monitorar estrelas do futebol mundial. Depois de muitas buscas, a equipe árabe definiu que Bruno Fernandes, do Manchester United, é o alvo principal para a próxima janela de transferências. A informação é da "GiveMeSport", site de notícias do jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Al-Hilal possui todo o valor que iria investir em Salah disponível para outras contratações, podendo Bruno Fernandes ser uma delas. A proposta pelo egípcio havia sido de 510 milhões de libras (R$ 3,9 bilhões), incluindo luvas e salários, sendo 170 milhões de libras (R$ 1,3 bilhão) por temporada. O clube árabe acredita que Bruno tenha uma multa baixa de 60 milhões de libras (R$ 390 milhões), porém, fontes próximas desmentem.

continua após a publicidade

Segundo o "Daily Mail", o Al-Hilal estaria preparando uma proposta 65 milhões de libras (R$ 423 milhões), em um contrato de três anos, para o capitão dos Diabos Vermelhos. Bruno Fernandes tem vínculo até o meio de 2027 e não dá indícios que mira deixar o clube inglês. Recentemente, Rúben Amorim comentou sobre o interesse em seus jogadores.

— É normal que muitos clubes queiram jogadores como Bruno, Garnacho, entre outros. Mas nós queremos manter nossos melhores jogadores, e Bruno claramente é um dos melhores de todo o mundo. Então, nossa ideia, não mudou. Queremos Bruno aqui — disse o treinador sobre Bruno Fernandes na mira do Al-Hilal.

continua após a publicidade

Bruno Fernandes pelo Manchester United (Foto: Reprodução/Manchester United)

Além de substituir Neymar, que foi o grande investimento recente do Al-Hilal, a equipe busca um protagonista para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho. Atualmente a equipe passa por momento delicado, tendo demitido o técnico Jorge Jesus e correndo o risco de terminar a temporada sem o título do Campeonato Saudita.

➡️ Entenda polêmica que pode vetar jogos da Premier League fora da Inglaterra

Bruno Fernandes na temporada 🔥