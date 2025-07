Brasileiro do PSG deve ser emprestado a clube de Portugal

Segundo o jornalista especialista em transferências Fabrizio Romano, Braga e Paris Saint-Germain assinaram todos os documentos formais para o empréstimo do volante Gabriel Moscardo. O ex-Corinthians, que já está em Portugal para realizar exames médicos, defenderá o clube português por uma temporada em busca de mais minutos em campo.

Os detalhes do empréstimo do Brasileiro

O acordo entre os clubes é de um empréstimo válido por uma temporada e, segundo Romano, não inclui uma cláusula de opção de compra ao final do período. A intenção é que Moscardo ganhe mais experiência e rodagem no futebol europeu.

Moscardo é anunciado pelo PSG (Foto: Reprodução / PSG)

Sem espaço no PSG

Contratado pelo PSG junto ao Corinthians em 2023 por 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões), Moscardo ainda não conseguiu se firmar na equipe francesa. Na última temporada, esteve emprestado ao Reims, também da França, mas entrou em campo poucas vezes.

De volta ao Paris Saint-Germain, o volante integrou o elenco que foi vice-campeão do Mundial de Clubes, mas não chegou a atuar em nenhuma partida, o que sinalizava um novo empréstimo.

Base no Corinthians

Gabriel Moscardo subiu para o time principal do Corinthians em 2024, promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Rapidamente, o jovem se firmou na equipe e, apesar da pouca idade, disputou 25 jogos pelo clube, sendo 21 como titular, com um gol e uma assistência, antes de ser vendido para o futebol europeu.

