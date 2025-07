‘Melhor 9 da Premier League’ dá sinal verde para negociações com o Al-Hilal

Alexsander Isak, do Newcastle United, é um dos nomes mais cobiçados da janela de transferências do verão europeu. Chegou a vez do endinheirado futebol árabe, representado pelo Al-Hilal, brigar no mercado da bola pela contratação do sueco.

Mais do que somente um rumor, Isak aceitou ouvir a oferta do clube asiático, segundo o jornalista especialista em transferências Santi Aouna. O Newcastle acreditava ter se livrado do Liverpool, após recusar um valor exorbitante pela negociação. No entanto, a proposta do Al-Hilal promete superar a dos Reds em valores absolutos, além do poderoso fator salarial a favor dos sauditas.

A diretoria do Al-Hilal busca reforçar o plantel com base na visão do técnico italiano Simone Inzaghi, que chegou ao time de paraquedas no início do Mundial. O plano é ter mais jovens estrangeiros no elenco e construir uma estrutura sólida para o início da próxima temporada.

Isak no Newcastle ⚽

Em 2022, o Newcastle desembolsou 60 milhões de libras para adquirir o centroavante junto à Real Sociedad. Desde então, o clube do norte inglês considera que o atleta se valorizou significativamente, reforçando não haver urgência em negociá-lo, uma vez que o jogador possui vínculo contratual com os Magpies até junho de 2028.

Na última edição da Premier League, Isak teve desempenho de destaque ao marcar 23 gols, ficando atrás apenas de Mohamed Salah, do Liverpool, que balançou as redes 29 vezes na campanha que culminou no título dos Reds. O goleador foi peça fundamental na conquista da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle.

