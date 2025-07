Não é Raphinha: pesquisa indica favorito para a Bola de Ouro

Yamal é campeão da Supercopa, Copa do Rei e La Liga.

Pesquisa do 'Estudi Press' aponta Lamine Yamal como favorito para a Bola de Ouro 2024/25.

Uma pesquisa realizada pelo "Estudi Press" para o jornal "Mundo Deportivo", tendo a torcida do Barcelona como alvo da votação, indicou o favorito para vencer a Bola de Ouro referente a temporada 2024/25. O escolhido não foi o brasileiro Raphinha, que durante boa parte do ano esteve em evidência, e sim o fenômeno Lamine Yamal, com larga vantagem.

Campeão da Supercopa da Espanha, da Copa do Rei e de La Liga, Lamine Yamal se apresenta sólido perante ao critério de conquistas, além de ter sido a grande sensação da temporada com todo o seu talento individual e o jogo vistoso. Para a pesquisa, nem a eliminação para a Inter de Milão nas semifinais da Liga dos Campeões ou o vice-campeonato da Liga das Nações deveriam ser determinantes para tirar a Bola de Ouro do atacante de 18 anos.

Pesquisa da "Estudi Press" para o "Mundo Deportivo" coloca Yamal como favorito para Bola de Ouro (Reprodução/Mundo Deportivo)

Números de Yamal, Raphinha e Dembélé em 2024/25

A grande disputa para o prêmio de melhor jogador do mundo na última temporada tende a ficar entre Ousmane Dembélé e Lamine Yamal, protagonistas de 2024/25. Porém, Raphinha esteve por bastante tempo em um pódio virtual e os números explicam isso.

O brasileiro marcou 34 gols e concedeu 22 assistências em 57 partidas disputadas pelo Barcelona, enquanto Lamine balançou as redes 18 vezes e gerou outros 21 a partir de passes para seus companheiros. Já Dembélé, favorito do jornal Le Parisien, anotou 35 tentos e outros 14 passes para gol. A Bola de Ouro será entregue pela Revista "France Football" no dia 7 de agosto.

