Rubén Lezcano é mais um jogador do Fluminense a ser convocado por seu país para as Eliminatórias. O meia foi chamado por Gustavo Alfaro para representar o Paraguai nos próximos confrontos, contra Uruguai e Brasil.

O primeiro compromisso da seleção paraguaia será na próxima quinta-feira (5), contra o Uruguai, no Defensores del Chaco. Depois, viaja para São Paulo, onde enfrentará o Brasil no dia 10 (terça-feira), na Neo Química Arena.

Esta é a segunda convocação do jogador de 21 anos para representar seu país nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Paraguai está em quinto lugar, empatado em pontos com os dois adversários desta Data Fifa, e com um a mais que a Colômbia, que está em sexto.

Pelo Fluminense, Lezcano possui pouca minutagem, tendo atuado em dez partidas nesta temporada. A última vez que entrou em campo foi na vitória sobre 4 a 1 contra a Aparecidense (21/5), pela Copa do Brasil. Foi contratado no início do ano após se destacar pelo Libertad. Em 2023, com a seleção sub-23, foi campeão do Pré-Olímpico da Venezuela, classificando o Paraguai para os Jogos de Paris 2024.

Outro jogador do clube a ser convocado foi Jhon Arias. O camisa 21 segue se destacando com a armadura tricolor, sendo chamado por Néstor Lorenzo para defender a Colômbia para enfrentar Argentina e Peru nas Eliminatórias.

